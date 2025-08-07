Emekliliğini açıkladığından bu yana 28 milyar dolar kaybetti

ABD'li milyarder yatırımcı Warren Buffett, üç ay önce Berkshire Hathaway’in CEO’luğundan emekli olacağını duyurduğundan bu yana 28 milyar dolar kaybetti.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, Buffett’in net serveti 3 Mayıs’taki şirket genel kurulunda 169 milyar dolarken, 7 Ağustos itibarıyla 141 milyar dolara geriledi. Buffett, bu düşüşle birlikte listenin beşinci sırasından onunculuğa indi.

Business Insider'ın haberine göre servetteki gerilemenin iki temel nedeni bulunuyor.

İlk olarak, Buffett haziran sonunda Bill & Melinda Gates Vakfı ve dört aile vakfına yaklaşık 6 milyar dolarlık Berkshire Hathaway hissesi bağışladı. İkinci ve daha etkili neden ise şirketin hisselerinde yaşanan düşüş oldu. 

Buffett’ın emeklilik açıklamasına kadar yılbaşından bu yana yüzde 20 artış gösteren Berkshire Hathaway A sınıfı hisseleri, o tarihten bu yana yüzde 13 değer kaybetti.

Hisse düşüşü, yatırımcıların 60 yıl boyunca şirketi yöneten Buffett’in ayrılığına tepki göstermesiyle ilişkilendiriliyor. Ayrıca ikinci çeyrek mali sonuçlarının beklentileri karşılamaması ve piyasalarda yeniden riskli teknoloji hisselerine yönelim de düşüşü destekleyen etkenler arasında yer aldı.

Yılbaşından bu yana bakıldığında, Berkshire hisseleri genel olarak yüzde 3 artış gösterdi. Ancak Buffett’in serveti, yaptığı bağış nedeniyle aynı dönemde yaklaşık 1 milyar dolar geriledi.

