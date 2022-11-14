Emtia piyasasında yükseliş eğilimi devam ediyor

Emtia piyasasında, bir önceki hafta görülen yükseliş eğilimi geçen hafta da devam etti. Emtia piyasasındaki pozitif seyir geçen hafta da sürdü. Özellikle değerli metaller ve baz metallerde yükseliş eğilimi görülürken, tarım emtialarında karışık bir seyir izlendi. Enerji emtialarında ise düşüşler görüldü.

Analistler, ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarını yavaşlatacağı umutlarını artırdığını ve küresel ölçekte dolar talebinin azaldığını bildirdi. Ülkede hafta içinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarken, yıllık enflasyon yüzde 7,7 ile 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ülkede çekirdek enflasyon da ekimde yıllık yüzde 6,3 ile 40 yılın zirvesinden geri çekildi.

Beklentilerin altında kalan enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarını yavaşlatacağı umutlarını artırırken, para piyasası fiyatlamalarında bankanın gelecek ay faizleri 50 baz puan artıracağı beklentileri yüzde 81'e yükseldi.

Fed yetkililerinin değerlendirmeleri de para politikası sıkılaştırma hızında yavaşlama beklentilerini destekledi. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, faiz artırımlarının enflasyon üzerindeki baskıyı sürdürmesini beklediğini belirtirken, Kansas City Fed Başkanı Esther George da faiz artırımlarının daha yavaş hızda yapılmasını desteklediğini söyledi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise faiz oranlarının gelecek yıl yüzde 4,9'a yükselmesini beklediğini belirterek, yıllık yüzde 7,7'lik enflasyonun biraz soluk aldırdığını kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle dolar endeksi haftayı yüzde 4 azalışla 106,3'ten tamamlarken, Fed'in şahin politikalarında yumuşamaya gideceğine yönelik beklentilerle Temmuz 2020'den bu yana en güçlü haftalık yükselişini kaydeden altının ons fiyatı, haftalık bazda yüzde 5,3 yükselerek 1.770 dolara çıktı. Haftayı gümüş yüzde 3,8, paladyum yüzde 9, platin yüzde 7 değer kazancıyla tamamladı.

Baz metaller Çin'deki Kovid-19 endişelerine karşın yükseldi

Baz metaller de Çin'deki Kovid-19 endişelerine karşın yükseliş kaydetti. Haftayı bakır yüzde 4,4, kurşun yüzde 5,9, alüminyum yüzde 5,2, nikel yüzde 10,2, çinko yüzde 4,6 kazançla tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı ise Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle haftayı yüzde 3,1 azalışla 95 dolardan tamamladı. New York Ticaret Borsasında işlem gören doğalgaz da yüzde 7,8 değer kaybetti.

Çin'deki vaka sayılarındaki artış tarım emtialarını da etkiledi

Çin'deki vaka sayılarındaki artış tarım emtialarını da etkiledi. Geçen hafta Chicago Ticaret Borsasında işlem gören buğday yüzde 4, mısır yüzde 3,5, soya fasulyesi yüzde 0,8 değer kaybederken, pirinç yüzde 1,8 değer kazandı. Pamuk yüzde 1, kahve yüzde 2,1 azalış kaydederken, şeker yüzde 3,7, kakao yüzde 3,5 artış kaydetti. Kakao tedarikinin Fildişi Sahili'ndeki çiftliklerden limanlara taşınmasında şiddetli yağmur nedeniyle yaşanan gecikmeler, kakao fiyatları için kısa vadeli destekleyici bir faktör oldu.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, ''Rusya’nın tahıl yüklemelerine engel olmayacağı haberleri var. Bu nedenle buğday fiyatlarında düşüş yaşandı'' dedi. Şeker fiyatlarındaki yükselişe değinen Ergezen, Brezilya'da yapılan seçimler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının fiyatlarda yükselişe neden olduğunu söyledi.

Ergezen, ''Brezilya'da seçimler sonucunda hükümetin değişmesi, Brezilya'da piyasalara iyimserlik getirdi. Ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararını açıklamasıyla birlikte "en kötü geride kaldı" beklentisi var'' dedi. Kahvenin haftayı düşüşle tamamladığını söyleyen Ergezen, ''Brezilya'da yağışların etkili olmasıyla üretime yönelik beklentiler, fiyatlarda değer kaybına neden oldu. Brezilya’da artan yağışlar ile beraber kahve üretimine yönelik beklentiler de artıyor. Fitch Solutions, 2022/23 sezonunda 7 milyon torba üretim fazlası bekliyor. ABD Tarım Bakanlığı ise 2022/23 sezonunda 8 milyon torba üretim fazlası olacağını tahmin ediyor'' değerlendirmesinde bulundu.