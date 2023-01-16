En beğenilen şirketler listesi hareketlendi: 26 şirket yer değiştirdi

Capital Aralık 2022 sayısından

Değişimi yakalayan şirketlerin karnesi de sayılabilecek olan araştırma, bu yıl da Capital Dergisi öncülüğünde, Deutsche Telekom’un yayın sponsorluğunda, ZENNA Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirildi.

Bu yıl Koç Holding liderliğini, Arçelik de ikinciliğini korurken Eczacıbaşı Topluluğu üçüncü sıraya yerleşti. Listenin devamında ise önemli bir hareket yaşandı, 26 şirket yer değiştirdi.

Bağımsız araştırmacılık kurallarıyla 1.710 yöneticiyle objektif bir şekilde hazırlanan çalışma, iş dünyasının 21 kriterde en iyi 20 şirketinin yanı sıra sektörlerinin en beğenilen ilk 3 şirketini belirliyor.

ZİRVEDE NE OLDU?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da iş dünyası temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada Koç Holding 8’inci kez İş Dünyasının En Beğenilen Şirketi olmayı başardı. Arçelik de 7’nci kez 2’nciliğini korudu. İlk iki aynı kalırken listenin devamında büyük bir hareket yaşandı. Bu yıl üçüncülük koltuğuna geçtiğimiz yılın 7’ncisi Eczacıbaşı Topluluğu oturdu. Trendyol da geçtiğimiz yıl yerleştiği 4’üncülük koltuğunu korudu. İş Bankası ve THY de kendilerine 5’inci sırada yer buldu. 2022 yılında tam 26 şirket yer değiştirdi. Listede en büyük çıkışı yaşayan şirketler Borusan Holding, THY, Eczacıbaşı Topluluğu, Amazon ve Sabancı Holding oldu. Borusan Holding 19’unculuktan 9’unculuğa, THY 12’ncilikten 5’inciliğe, Eczacıbaşı Topluluğu 7’ncilikten 3’üncülüğe, Amazon 10’unculuktan 6’ncılığa, Sabancı Holding 15’incilikten 12’nciliğe yükseldi. Bu yıl listeye 5 yeni şirket giriş yaptı. Yapı Kredi 15’inci, Tüpraş 16’ncı, SASA 17’nci, Aselsan 18’inci, Vestel 20’nci sıradan listeye girdi.

Zenna Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu Nuran Aksu, “En beğenilenler sıralamasında ciddi bir rekabet yaşanıyor. İlk 20 sıralamasına 29 şirketin giriş yapması bunun bir göstergesi” dedi.

ARAŞTIRMANIN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ







