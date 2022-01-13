'En çok satan' unvanını 2021'de de korudu

Japon otomotiv devi Toyota, 2021'de küresel bazda 9,5 milyondan fazla araç satarak "dünyanın en çok satan otomobil üreticisi" unvanını muhafaza etti.

13.01.2022 10:28:000
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'En çok satan' unvanını 2021'de de korudu

Toyota Motor'dan yapılan açıklamaya göre, bünyesindeki mini araç üreticisi Daihatsu ve kamyonet üreticisi Hino dahil Toyota, Ocak-Kasım 2021'de küresel çapta 9,56 milyon araç satışı gerçekleştirdi.

Toyota'nın, Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan fabrika kapanmaları ve yarı iletken çip tedarik sıkıntısından rakiplerine göre daha az etkilendiği belirtildi.

Japon firma, 11 aylık dönemde, küresel otomobil satışlarında en yakın rakibi Alman üretici Volkswagen'in tüm 2021 dönemi satışlarını geride bıraktı.

Alman firma 2021 küresel araç satışlarının, önceki yıla kıyasla yüzde 4,5 düşüşle 8,9 milyon olarak gerçekleştiğini duyurmuştu.

Böylelikle Toyota, 2020 küresel satışlarıyla elde ettiği birinciliği 2021'de de korumuş oldu.

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