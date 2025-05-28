"En yüksek yatırımı alan üçüncü ülke Türkiye"

Tuba İlze / Capital

Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar, Türkiye'nin Kaspersky için gelecek vadeden pazarlardan biri olduğunu ve “Geoexpansion” programı kapsamında en yüksek yatırımı alan üçüncü ülke olduğunu ifade etti.

Büyümenin itici gücünün kurumsal pazar ve endüstri sektörü olacağını vurgulayan Özar, bu büyümeyi gerçekleştirirken farkındalık artırma, eğitim ve iş ortaklarıyla teknik desteğin genişletilmesini sağlayacaklarını belirtti.

Bu yıl Tayland Phuket’te onuncusu düzenlenen Cyber Security Weekend - META 2025 Konferansı’nda, Kaspersky global araştırma ve analiz ekibi uzmanları, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesinde şekillenen mobil tehdit dinamiklerine dair en güncel trendleri ve gelecek projeksiyonlarını paylaştı. Bölgedeki genel saldırı oranı 2025'in ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla nispeten sabit kalırken, Orta Doğu'da yüzde 43'lük bir artış yaşandı ve saldırılar 57 binin üzerine çıktı. Buna karşılık hem Afrika hem de Türkiye, mobil saldırılardaki düşüşle olumlu bir eğilim gösterdi. Afrika’da yüzde 17’lik bir düşüşle 94 bin 270 saldırı, Türkiye’de ise yüzde 16’lık bir düşüşle toplam 28 bin 592 saldırı kaydedildi. Kaspersky Baş Güvenlik Araştırmacısı Tatyana Shishkova, “META bölgesinin bazı kısımlarında mobil saldırıların sayısındaki düşüş kesinlikle olumlu bir işaret. Bu durum farkındalığın arttığını ve koruyucu önlemlerin işe yaramaya başladığını gösterebilir. Ancak tehdit henüz ortadan kalkmış değil. Siber suçlular giderek daha yetenekli ve seçici hale geliyor, karmaşık yapay zeka destekli ve hedefli saldırılardan giderek daha fazla yararlanıyor” dedi.

“Yalnızca antivirüs sağlayıcısı değiliz”

Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar, 2024 yılına ilişkin değerlendirmelerinde özellikle kurumsal pazardaki büyümeye dikkat çekti. “Yılın ikinci yarısı kolay geçmedi ancak ulaştığımız rakamlar, müşterilerimizin bize duyduğu güvenin en somut göstergesi oldu” diyen Özar, bireysel pazarda yüzde 50’lik pazar payına sahip olduklarını vurguladı ve ekledi: “B2B olarak ifade edilen kurumsal segment bizim için çok kritik. Kaspersky uzun süredir bireysel pazarda güçlü bir konumda ancak bu durum markamızın imajını sadece antivirüs ve uç nokta güvenliğiyle sınırlıymış gibi gösterdi. Oysa biz sadece antivirüs sağlayıcısı değiliz.” Kaspersky'nin bugün 40’a yakın farklı çözüm sunduğunu ve uçtan uca güvenlik sağladığını hatırlatan Özar, Türkiye’nin geoexpansion programı kapsamında en yüksek yatırımı alan üçüncü ülke olduğunu yeniden vurguladı. 2024 yılında Türkiye’de satışlarının yüzde 42 oranında arttığını, B2B segmentinde yüzde 82, B2C segmentinde yüzde 12 oranında önemli büyüme sağlandığını belirtti. “Bu, global ortalamanın oldukça üzerinde bir büyüme. Özellikle sanayi sistemlerine yönelik güvenlik çözümlerimizde ciddi bir talep artışı gözlemliyoruz” dedi.

2025 stratejisi: Yeni ürünlerle güçlü büyüme

2025 ve sonrası için hem küresel hem de Türkiye pazarı özelinde stratejilerini aktaran Özar, jeopolitik gelişmelerin etkilerinin hissedildiğini, bazı bölgelerde iş birliği süreçlerinin zorlaştığını söyledi. Ancak Kaspersky, yeni ürünleri ve teknolojileriyle büyümeye devam etmeye hazır. “Artık sadece geleneksel uç nokta ve ağ güvenliği sunmuyoruz. Kendi SIEM (Security Information and Event Management) platformumuz var ve bu yıl yeni nesil güvenlik duvarı ürünümüzü de piyasaya süreceğiz. Türkiye pazarı da bu yeni çözümler için çok uygun bir ortam sunuyor. 2025 için oldukça iyimserim” dedi.