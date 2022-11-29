Enerji ithalatı faturası yıllık yüzde 37,3 arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 artarak 7 milyar 451 milyon 433 bin dolara yükseldi.

29.11.2022 11:02:000
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Enerji ithalatı faturası yıllık yüzde 37,3 arttı

Enerji ithalatı faturası ekimde yıllık bazda yüzde 37,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ekimde Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,4 artarak 29 milyar 202 milyon 448 bin dolar oldu.

Bu tutarın 7 milyar 451 milyon 433 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. 

Geçen yılın ekim ayında bu rakam 5 milyar 427 milyon 439 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı yıllık bazda yüzde 37,3 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde, ekonomik aktivitelerdeki canlanma, sanayi üretimindeki artış ve küresel piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesiyle ülkede ithalat faturası da artış gösterdi.

Öte yandan, ham petrol ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,31 azalarak 2 milyon 884 bin 87 tona geriledi.

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