Enflasyona karşı çalışanı koruma taktikleri

Capital Aralık 2022 sayısından

Şirketler farklı ve yaratıcı İK stratejilerini de devreye sokmaya çalışıyorlar. Zam oranında 3 hanelere çıkmak, ek yan haklar bunlardan bazıları. Son dönemde Şölen’de yüzde 135, Index Grup’da yüzde 100, Alarko Holding’de yüzde 92’lere varan maaş artışları da bu stratejilerin göstergesi...

Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada enflasyonist ortam şirketleri, çalışanını elde tutmak ve enflasyonla başa çıkmalarına yardımcı olmak için zam yapma yoluna itiyor.

G20 ve Avrupa ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip Türkiye’de enflasyon, çalışan cephesindeki öncü sorunlardan biri. Temmuz ayından geçerli olmak üzere asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk artışın ardından beyaz yakalılar için de şirketler maaşlarda düzeltme yoluna gidiyor. Ancak arada kimi seviyelerde dramatik şekilde daralan ya da açılan maaş makaslarını dengelemek için farklı stratejileri de devreye almaları gerekiyor.

NE KADAR ARTIŞ YAPILDI?

Genel olarak araştırmalara bakıldığındaysa zam sayısının 1’den 2’ye çıktığı görülüyor. Eleman.net’e üye 350 bin şirketle yapılan araştırmaya göre mavi yaka ve orta kademe pozisyonlara bu yıl minimum 2 kez zam yapıldı.

Şölen çikolata 2022 yılında üç kademeli artış yaparak, beyaz yaka çalışanları için ortalama yüzde 135 zam gerçekleştirilmiş oldu.

Yüksek bir enflasyonla karşılaşınca bu yıl çalışanlarına normalin dışında iki kez zam yaptıklarını belirten Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, zam oranlarının yüzde 96’yı bulduğunu söylüyor.

YAN HAKLAR DA GELİŞTİRİLİYOR

Bu dönemde şirketlerin zam dışında yan haklarını da arttığı ya da uygulamalarını genişlettiği gözlemleniyor. Şirketlerin son dönemdeki iş ilanlarını değerlendiren Eleman.net Genel Müdürü Özlem Demirci Duyarlar, “İlanları incelediğimizde çalışanlara destek olmak için çocuk, erzak, yol yardımı, tamamlayıcı sağlık sigortası gibi yan hak uygulamalarının olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bireysel emeklilik, hayat ve ferdi kaza sigorta gibi yan hak uygulamalarının da artacağını öngörüyoruz” diyor.

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