Erdoğan: Karadeniz gazı mart sonu itibarıyla hanelere verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz." dedi.

27.01.2023 17:18:550
Paylaş Tweet Paylaş
Erdoğan: Karadeniz gazı mart sonu itibarıyla hanelere verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gübretaş Altın Madeni Tesisi tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde ülkemizde en çok altın üretimi yapılan ilk üç madenden birisi olacaktır. Tesise bugüne kadar yaklaşık 70 milyon dolar yatırım gerçekleştirilerek projenin ilk kısmı tamamlandı. İlk etapta yıllık 2,5 tona kadar altın üretme kapasitesiyle çalışacak." ifadelerini kullandı." dedi.

Erdoğan, "Birileri güneş ve rüzgar enerjisini yeni yeni keşfede dursun biz yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sıraya yükseldik. Mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz" dedi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Erdoğan: Karadeniz gazı mart sonu itibarıyla hanelere verilecek

Erdoğan: Karadeniz gazı mart sonu itibarıyla hanelere verilecek

Bakan Nebati: Türkiye enflasyonu üretimle yeniyor

Bakan Nebati: Türkiye enflasyonu üretimle yeniyor

EYT'nin Meclis'e geleceği tarih açıklandı

EYT'nin Meclis'e geleceği tarih açıklandı

Nükleer enerji alanında tematik lise kurulacak

Nükleer enerji alanında tematik lise kurulacak

Otomobil piyasası verileri: İkinci elde hareket var

Otomobil piyasası verileri: İkinci elde hareket var

Teknoloji şirketlerinde işten çıkarma dalgası diğer sektörlere de sıçradı

Teknoloji şirketlerinde işten çıkarma dalgası diğer sektörlere de sıçradı

Yorum Yaz