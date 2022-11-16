Estée Lauder, Tom Ford'u satın alıyor

Estée Lauder'in, Tom Ford ile kendi lisans anlaşması olan İtalyan gözlük üreticisi Marcolin SpA'nın yaptığı 250 milyon dolarlık ödeme hariç, yaklaşık 2,3 milyar dolar ödemesi bekleniyor.

Estée Lauder yaklaşık 2,8 milyar dolar değerindeki bir anlaşmayla Tom Ford'u satın alıyor. Yöneticilerinin yapıtığı açıklamaya göre, Estée Lauder'un, şimdiye kadarki en büyük satın alımı olacağı işaret edilerek, yaklaşık 2,8 milyar dolar değerindeki bir anlaşmayla Tom Ford'un satın alınacağı söylendi. Estée Lauder, Kering SA da dahil olmak üzere lüksün büyük isimlerinin rekabet ettiği üst düzey moda markası için yapılan bir müzayedede galip geldi.

Estée Lauder'in, Tom Ford ile kendi lisans anlaşması olan İtalyan gözlük üreticisi Marcolin SpA'nın yaptığı 250 milyon dolarlık ödeme hariç, yaklaşık 2,3 milyar dolar ödemesi bekleniyor. İşlemi, nakit, borç ve 2025 yılının Temmuz ayından itibaren vadesi dolacak satıcılara yapılan 300 milyon dolarlık ertelenmiş ödemelerin bir kombinasyonu yoluyla finanse etmeyi planlıyor. Hâlâ yasal onaylara tabi olan satın alma işleminin 2023'ün ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.



