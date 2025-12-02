Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Kasım'da yükseldi

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,2 seviyesine çıktı.

2.12.2025 17:26:390
Paylaş Tweet Paylaş
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Kasım'da yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin kasım ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde ekimde yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon, kasımda 2,2'ye yükseldi. Enflasyon, kasımda aylık bazda ise yüzde eksi 0,3 oldu.

Piyasa beklentisi enflasyonun kasımda yıllık bazda yüzde 2,1 olacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde kasımda çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,4, aylık bazda yüzde eksi 0,5 seviyesinde belirlendi.

Euro Bölgesi'nde kasımda enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 3,5 ile hizmetler sektöründe gerçekleşti. Bunu, yüzde 2,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,6 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 0,5 ile enerji ürünleri izledi.

Enflasyon kasımda geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,6, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 1,1 ve İspanya'da yüzde 3,1 arttı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

"Ekonomide büyüme ve istikrar sürüyor"

"Ekonomide büyüme ve istikrar sürüyor"

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (3 Aralık 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (3 Aralık 2025)

Hasara değil olaya odaklanıyor

Hasara değil olaya odaklanıyor

Türkiye'nin dijital güven karnesi açıklandı

Türkiye'nin dijital güven karnesi açıklandı

"Enflasyonun düşürülmesinde olumlu sonuçlar almaya devam ediyoruz"

"Enflasyonun düşürülmesinde olumlu sonuçlar almaya devam ediyoruz"

Kasım'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Kasım'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Yorum Yaz