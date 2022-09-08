Fed'in Bej Kitabı, ekonomik büyüme görünümünün zayıf olduğunu gösterdi

ABD Merkez Bankası (Fed), fiyat artışının yavaşlama işareti gösterdiğini, gelecekteki ekonomik büyüme görünümünün ise genel olarak zayıf kaldığını bildirdi.

Fed'in 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan ve Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun ağustos sayısında, ekonomik faaliyetin temmuz başından bu yana değişim göstermediği aktarıldı.

Tüketici harcamalarının çoğunun bölgede yatay seyir izlediği belirtilen raporda, harcamaların isteğe bağlı ürünlerden gıda ve diğer temel öğelere kaydığı kaydedildi. Raporda, tedarik zinciri aksamaları ve iş gücü kıtlığı nedeniyle üretimin düştüğüne dair bazı bildirimler olmasına rağmen imalat faaliyetinin birkaç bölgede arttığına dikkat çekildi.

Konut satışlarının tüm bölgelerde düştüğüne dikkat çekilen raporda, gayrimenkul sektöründeki koşulların gözle görülür şekilde zayıfladığı bildirildi. Raporda, kredi talebi ile ulaşım hizmetlerine olan talebin karışık bir seyir izlediği belirtilerek, tarım koşullarına ilişkin raporlamaların ise bölgelere göre farklılık gösterdiği aktarıldı.

Enerji ürünlerine olan talebin güçlü olduğuna işaret edilen raporda, üretimin ise kritik bileşenler için tedarik zinciri darboğazlarıyla nedeniyle sınırlı kaldığı vurgulandı. Raporda, gelecek 6 ila 12 ay boyunca talebin daha da yumuşayacağına dair beklentilere dikkat çekilerek, "Gelecekteki ekonomik büyüme için görünüm genel olarak zayıf kaldı." değerlendirmesine yer verildi.

İstihdamın çoğu bölgede ılımlı ila orta hızda arttığı belirtilen raporda, iş gücü piyasası koşullarının genel olarak sıkı kalmaya devam ettiği bildirildi. Raporda, fiyat seviyelerinin oldukça yüksek kalmaya devam ettiği ancak 12 bölgenin 9'unun artış oranlarının bir dereceye kadar ılımlı hale geldiğinin bildirdiği aktarıldı.

Özellikle gıda, kira, kamu hizmetleri ve konaklama hizmetlerinde olmak üzere tüm bölgelerde önemli fiyat artışlarının görüldüğü belirtilen raporda, imalat ve inşaat girdi maliyetleri yüksek kalmaya devam ederken, düşük yakıt fiyatları ve genel olarak soğuyan talebin maliyet baskılarını hafiflettiği ifade edildi. Raporda, çoğu kişinin fiyat baskılarının en azından yıl sonuna kadar devam etmesini beklediği bildirildi.

Fed Başkan Yardımcısı Brainard: "Politika faizinin daha da artması gerekecek"

Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, enflasyonu düşürmek için "ne kadar sürerse sürsün" mücadele edeceklerini belirterek, politika faizinin daha da artmasının gerekeceğini ifade etti.

Takas Odası ve Banka Politikaları Enstitüsünün konferansında yaptığı "Enflasyonu Düşürmek" başlıklı konuşmada enflasyonun geçen yıl boyunca ABD'de ve tüm dünyada yükseldiğine işaret eden Brainard, Kovid-19 salgınında yaşanan dalgaların Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşla birleşmesinin bir dizi arz şokunu beraberinde getirdiğini anlattı.

Brainard, güçlü tüketici harcamalarının arzın kısıtlı olduğu sektörlerde yoğunlaşmasının da yüksek enflasyona katkıda bulunduğunu kaydetti. Özellikle gıda ve benzin fiyatlarındaki yüksek enflasyonun satın alma gücünü azaltarak tüketici harcamalarını sınırladığına dikkati çeken Brainard, yüksek enflasyonun özellikle düşük gelirli aileleri zorladığını aktardı.

Sıkı finansal koşulların ekonomide tam olarak etkisini göstermesi zaman alabilir

Brainard, benzinin ülke çapındaki ortalama fiyatının temmuz ve ağustos boyunca düştüğünü belirterek, gıda fiyatlarındaki baskının ise Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş ile ABD, Avrupa ve Çin'deki aşırı hava olayları nedeniyle kötüleşmeye devam ettiğini söyledi.

Enflasyonun yüzde 2'ye düşürülmesinin ne kadar süreceğinin arz kısıtlamalarında devam eden gevşeme, daha yavaş talep büyümesi ve daha düşük fiyat artışlarının kombinasyonuna bağlı olacağına işaret eden Brainard, arz kısıtlarıyla ilgili olarak çeşitli göstergelerin, bazı malların teslimat süreleri ile tedariklerinde iyileşme belirtilerine işaret ettiğini aktardı.

Brainard, iş gücü talebinin ise kayda değer bir güç sergilemeye devam ettiğini belirterek, toplam talebin yavaşlamasının işsizlikte önceki durgunluklarda görülenden daha küçük bir artışa yol açabileceğini ancak kesin sonuçlar çıkarmak için henüz çok erken olduğunu ve çeşitli iş gücü piyasası göstergelerini yakından izleyeceklerini kaydetti.

Geçen yıldan bu yana Fed'in eylemleri ve iletişimlerinin finansal koşulları önemli ölçüde sıkılaştırdığına işaret eden Brainard, daha sıkı finansal koşulların ekonomide tam olarak etkisini göstermesinin biraz zaman alabileceğini söyledi.

Para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekecek

Brainard, enflasyonu düşürmek için "ne kadar sürerse sürsün" mücadele edeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Şu ana kadar politika faizini hızla önceki döngünün zirvesine çıkardık ve politika faizinin daha da artması gerekecek. Bu ay itibarıyla, bilançodaki maksimum aylık azalış bir önceki döngünün seviyesinin neredeyse 2 katı olacak. Politika faizindeki artış ve bilançodaki azalma, birlikte talebin arz ile uyumlu hale gelmesine yardımcı olmalıdır. Enflasyonun hedefe indiğine dair güven sağlamak için para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekecek. Ekonomik ortam oldukça belirsizdir ve politikanın seyri verilere bağlı olacaktır."

Yüzde 2'lik enflasyon seviyesine geri döneceklerinden emin olduklarını kaydeden Brainard, "Kararlılığımız kesin, hedeflerimiz net ve araçlarımız göreve hazır" ifadesini kullandı. Brainard, sıkıştırma döngüsünün bir noktasında risklerin artacağına dikkati çekerek, aynı zamanda çok erken geri çekilme riskinden kaçınmanın da önemli olduğunu aktardı.