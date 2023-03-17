Fed'in bilançosunda 300 milyar dolar rekor artış

Daha önce bu kalemde kaydedilen en yüksek tutar, 2008 mali krizinde 111 milyar dolar olmuştu. Bir önceki hafta bankalar, Fed'e aynı kalemde 4,6 milyar dolar borçlanmıştı.

17.03.2023 09:40:260
Paylaş Tweet Paylaş
Fed'in bilançosunda 300 milyar dolar rekor artış

ABD Merkez Bankasının (Fed) bilançosu, 15 Mart itibarıyla yaklaşık 300 milyar dolar artışla 8,69 trilyon dolara çıktı.

Fed, bilançosuna dair 15 Mart ile biten haftaya ait verileri yayımladı. Bankalar söz konusu dönemde, likidite desteği sağlayan iskonto penceresinden 152,9 milyar dolarlık rekor borç aldı. Daha önce bu kalemde kaydedilen en yüksek tutar, 2008 mali krizinde 111 milyar dolar olmuştu. Bir önceki hafta bankalar, Fed'e aynı kalemde 4,6 milyar dolar borçlanmıştı.

Fed'in 13 Mart'ta uygun ABD mevduat kurumlarına borç vermeyi kolaylaştırmak amacıyla başlattığı Banka Vadeli Finansman Programı (BTFP) kapsamında 3 günde 11,9 milyar dolar borçlanma gerçekleştirildi. Aynı dönemde, Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından kurulan mevduat kurumlarına kullandırılan krediler 142,8 milyar doları buldu. Bir önceki hafta 8,39 trilyon dolar olan Fed bilançosu, 15 Mart itibarıyla yaklaşık 300 milyar dolar artışla 8,69 trilyon dolara çıkarken, geçen yıl kasımdan bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İhracat ve ithalat birim değer endeksleri yükseldi

İhracat ve ithalat birim değer endeksleri yükseldi

Kısa vadeli dış borçta rekor serisi sürüyor

Kısa vadeli dış borçta rekor serisi sürüyor

Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon beklentilerinde artış sürüyor

Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon beklentilerinde artış sürüyor

Kentsel dönüşüm için finansman destek paketi açıklandı

Kentsel dönüşüm için finansman destek paketi açıklandı

Fed'in bilançosunda 300 milyar dolar rekor artış

Fed'in bilançosunda 300 milyar dolar rekor artış

Lagarde: Enflasyon uzun süre çok yüksek kalacak

Lagarde: Enflasyon uzun süre çok yüksek kalacak

Yorum Yaz