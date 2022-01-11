Fiat Egea’nın en yeni modeli ‘Cross Wagon’ satışa çıkıyor: Fiyatı ve özellikleri

Fiat Egea’nın en yeni modeli ‘Cross Wagon’ bu ay satışa çıkıyor. Peki, Fiat Egea Cross Wagon satış fiyatı ne kadar olacak? Özellikleri neler? İşte detaylar:

TOFAŞ açıklamasına göre, Egea model ailesine beşinci gövde tipi olan yeni bir üye daha eklendi: ‘Egea Cross Wagon.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, Fiat Egea ailesinin yeni üyesi Cross Wagon’un, bu aydan itibaren Avrupa pazarlarında RED versiyonu ile satışta olacağını belirtti. Cross Wagon’un, Türkiye’de ailenin diğer üyeleri gibi en güncel teknolojik özelliklerle satışa sunulduğunu söyleyen Aytaç ‘2022 yılına hızlı bir giriş yapıyor ve ailenin diğer üyeleri gibi Tofaş’ta geliştirilerek üretilen Egea Cross Wagon ile müşterilerimizi yine çok beğenileceğine inandığımız bir modelle buluşturuyoruz.’ ifadelerini kullandı.

Egea sedanın haricinde, hatchback modelinin segmentindeki başarısını korurken, station wagon modelinin yüzde 86’lık bir payla segmentini domine ettiğini söyleyen Aytaç, şu değerlendirmelerde bulundu: ‘Geçtiğimiz sene tüketiciyle buluşturduğumuz Egea Cross da diğer aile üyeleri gibi çok sevildi ve pazara sunulduğu yıl yaklaşık 20 bin adetlik satış rakamına ulaştı. Türkiye otomotiv tarihinin en başarılı modellerinden biri olan Egea’nın, lansmanından bu yana 345 bin adedi geçen toplam satış rakamı da model ailesinin gücünü yansıtıyor. Sadece 2021 yılında pazarda 71 bin adedin üzerinde satış rakamına ulaşan Egea Ailesi’nin yepyeni üyesi Cross Wagon’un kendi segmentini yaratacağına ve model ailesini daha da güçlendireceğine inanıyorum.’

FİAT EGEA CROOS WAGON ÖZELLİKLERİ

Açıklama verilen bilgiye göre Fiat Egea ailesinin yeni üyesi Cross Wagon SUV görünümünde Lounge donanım seviyesi ile tercih edilebiliyor. Cross Wagon, 550 litrelik bagaj kapasitesi ile outdoor aktivitelerini sevenler, kalabalık aileler ve hobi sahiplerini hedefliyor.

Egea Cross Wagon’un yerden yüksekliği süspansiyon yapısı, jant ve lastik ölçüleriyle Station Wagon gövde tipine göre 35 milimetre artıyor. Otomobilin crossover detayları çamurlukların etrafındaki gövde kaplamaları ile başlayarak yanlarda ve ön tarafta da devam ediyor. Cross Wagon’da kaslı ön ve arka tampon, yan marşpiyeller, 17 inç elmas kesim jantları ve özel tavan rayları ile güçlü ve gösterişli bir görünüm amaçlanıyor.

Anahtarsız ve kablosuz kullanıcı deneyimi

Egea Cross Wagon’da 10 inç dokunmatik ekrana sahip beşinci nesil UConnect 5 multimedya sistemi yer alıyor. Modelde, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip olan beşinci nesil Uconnect 5, kişiselleştirilebilir profillerle 5 adede kadar konfigürasyonu saklama olanağı yer alıyor.

Multimedya sistemi aynı anda iki telefonu bluetooth üzerinden bağlama olanağı da sunuyor. Egea Cross Wagon Lounge, 10 inç dokunmatik ekranının yanı sıra, standart olarak sunduğu anahtarsız giriş-çalıştırma ve kablosuz şarj özelliği sayesinde kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Araç ‘Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Akıllı Hız Asistanı, Şerit Takip Sistemi, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, Akıllı Uzun Far, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve ön park sensörleri’ gibi özellikler sunuyor.

FİAT EGEA CROOS WAGON SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Fiat showroom’larında ocak ayının sonunda yerlerini alacak Egea Cross Wagon’lar, çevrim içi satış kanalı ‘https://online.fiat.com.tr/’ üzerinden 11- 31 Ocak’ta ön satış dönemi boyunca, 419 bin 900 bin TL’den başlayan kampanyalı fiyatla satışa sunulacak.