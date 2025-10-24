Finansal Hizmetler Güven Endeksi Ekim'de arttı

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ekimde geçen aya göre 3,7 puan artarak 180,8 seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıkladı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 147 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, FHGE, ekimde geçen aya göre 3,7 puan artarak 180,8 seviyesine çıktı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumunun FHGE'yi artış yönünde etkilediği, son 3 aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE’ye azalış yönünde etki ettiği görüldü.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin, bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlendi.

Son 3 ayda hizmetlere talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda hizmetlere olan talebin artacağı yönündeki beklentilerin ise zayıfladığı belirlendi.

Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda karlılıkta artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda karlılıkta artış bekleyenler lehine olan seyir, bir önceki döneme kıyasla güçlendi.

Ekim 2025'te, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri İçin Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde sırasıyla 4,1 ve 1,5 puanlık artış, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektöründe ise 1,9 puanlık azalış olduğu gözlendi.

