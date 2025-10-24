“Türkiye, Avrupa’nın yeşil dönüşümünde stratejik ortak”

6 Kasım’da Brüksel’de düzenlenecek Türkiye–EU Business Forum 2025, Avrupa ve Türkiye iş dünyasını buluşturacak ve enerji, mobilite, akıllı şehirler ve Orta Koridor başlıklarında yeni iş birliği fırsatları masaya yatırılacak.

Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği’nin desteğiyle organize edilen Türkiye–EU Business Forum 2025, 6 Kasım’da Brüksel’de gerçekleştirilecek. “Geleceği Güçlendirmek: Yeşil ve Dijital Dönüşümde Stratejik Ortaklık” temasıyla düzenlenen forum, Türkiye ile Avrupa arasında sürdürülebilirlik temelli yatırımlar, teknoloji transferleri ve ekonomik iş birliklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Tuba İlze / [email protected]

Zirve’nin ana sponsoru olan Hise Global’in kurucu ortağı ve Türk Dünyası Mühendis ve Mimarlar Birliği Avrupa kıta koordinatörü Ebru Öz, “Avrupa’nın yeşil dönüşüm süreci yalnızca karbon nötr hedeflerine ulaşmak değil sanayi rekabetçiliğini koruyarak enerji arz güvenliğini de güçlendirmek anlamına geliyor. Türkiye hem enerji koridorundaki konumu hem de üretim altyapısıyla bu dönüşümün stratejik ortağı. Hise Global olarak biz de bu iş birliği potansiyelini somut projelere dönüştürmeye odaklanıyoruz. Enerji verimliliği çözümleri, yenilenebilir kaynak entegrasyonu ve akıllı altyapı teknolojileriyle çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sunuyoruz” diyor.

“Dijitalleşen şehirler ortak geleceğin omurgası olacak”

Avrupa ve Türkiye arasında gelişen iş birliğinin yalnızca ekonomiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Ebru Öz, “Dijitalleşen şehirler, Avrupa ve Türkiye iş birliğinin en görünür alanı olacak. Bugün dijitalleşme ve veri yönetimi, modern şehirlerin altyapısının en önemli bileşenleri haline gelirken akıllı şehirler çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği birlikte ele alan bir yaşam modeli sunuyor. Bu dönüşümün yalnızca politika düzeyinde kalmaması, sahada ölçülebilir sonuçlar üretmesi gerekiyor. Yapay zekâ destekli analizler ve dijital ikiz sistemleriyle şehirlerin karbon ayak izini azaltıyor, enerji ve kaynak verimliliğini artırıyoruz” ifadesinde bulunuyor.

Açılış konuşmasını Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın yapacağı forumda enerji, mobilite, akıllı şehirler ve Orta Koridor başlıklarında düzenlenecek oturumlarda, Avrupa Komisyonu ve ülkemizden üst düzey yetkililer, Dünya Bankası, OECD, TOBB, Avrupa’daki sektör birlikleri ve Türkiye’den önde gelen sanayi kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelecek.