Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (22 Ekim)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren iki hissenin fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

22.10.2025 10:07:480
Paylaş Tweet Paylaş
Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (22 Ekim)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) ve Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC)

  • Pay Başına Brüt Temettü: 0,0081516 TL
  • Pay Başına Net Temettü: 0,0069288 TL
  • Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 93,992 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO)

  • Pay Başına Brüt Temettü: 0,1472899 TL
  • Pay Başına Net Temettü: 0,1472899 TL (Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğu için stopaj oranı sıfır olarak uygulanmaktadır.)
  • Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 5,953 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası yatay seyirle açıldı

Dünya borsaları İstanbul'da bir araya geldi

Dünya borsaları İstanbul'da bir araya geldi

Halka arzdan bu yana değeri yüzde 280 arttı

Halka arzdan bu yana değeri yüzde 280 arttı

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Yorum Yaz