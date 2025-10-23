Yarın bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 200

SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan bir şirkette de daha tarih belli oldu.

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ SPK'dan yüzde 200 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Şirket bedelsiz tarihini duyurdu. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 24 Ekim Cuma.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 390.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 130.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %200 oranında artış ile 260.000.000 TL artırılarak 390.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Paylar ve Payların Devri" başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") 08.07.2025 tarihinde yapılan başvurunun onaylandığı 17.10.2025 tarih ve 2025/54 numaralı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur.

SPK tarafından onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 24.10.2025 olarak belirlenmiştir.