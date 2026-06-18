"Future of Mobility Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" kuruldu

Mobilite ekosisteminin küresel arenadaki rekabet gücünü artırmak ve teknoloji ekosistemini büyütmek amacıyla hayata geçirilen fonun detayları İstanbul'da düzenlenen etkinlikte paylaşıldı.

Ford Otosan'ın ana yatırımcısı olduğu, sanayi, yatırım ve teknoloji ekosistemini bir araya getirecek olan fon, otomotivde Avrupa'nın üretim üssü konumunda olan Türkiye'yi aynı zamanda mobilite teknoloji merkezine dönüştürmeyi hedefliyor.

Gembox Teknoloji Girişimleri AŞ'nin önderliğinde ve Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetim Şirketi ile yürütülecek fon, yalnızca finansal bir yapı olmayıp kurulacak entegre platform sayesinde teknoloji girişimlerine ve startuplara, entegrasyon, PoC ve ortak geliştirme gibi somut iş çıktıları ile küresel pazarlara açılma fırsatı ve hızlı ölçeklenme imkanı sunacak.

Öte yandan da kurumsal ana sanayi yapılarının da startupların çevikliğinden ve ezber bozan teknolojik çözümlerinden doğrudan faydalanması sağlanacak.

Future of Mobility Girişim Sermayesi Yatırım Fonu yapay zeka uygulamalarına ve ileri aşama girişimlere yatırım yapmayı hedefliyor.

Fonun öncelikli yatırım odakları ise mobilite teknolojileri ve otomotiv, endüstri 4.0, sürdürülebilirlik, müşteri deneyimi, veri, yapay zeka ve bağlantılı servisler, enerji yönetimi, şarj çözümleri, batarya ve üretim teknolojileri olarak belirlendi.

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan Future of Mobility Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, başlangıç aşamasında asgari 50 milyon dolar hedef büyüklükle yola çıkacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onay süreçleri tamamlanan fon, yalnızca tek bir kurumun yatırımı olarak değil, aç��k mimarisi sayesinde diğer ana sanayi oyuncularının (OEM), tedarikçilerin ve dış yatırımcıların da katılımına imkan tanıyor.

Future of Mobility Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, teknoloji üreten bir ekosistem inşa ederek global değer zincirinin bütününde söz sahibi olmayı vizyon edinen tüm sektörel paydaşları tek çatı altında toplayan stratejik bir adım niteliğini taşıyor.

Fonla girişimlere sermayenin yanında sanayiyle temas, gerçek problem alanları, pilot uygulama fırsatları, teknik geri bildirim, müşteri ve pazar bilgisi, ölçeklenme perspektifi ve stratejik işbirliği imkanı sunulacak.

- "Tüm paydaşlarımızla beraber bu fonu büyütmek istiyoruz"

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt etkinlikte yaptığı değerlendirmede, Avrupa pazarında giderek önem kazanan sanayi rekabetçiliğini koruma arayışlarına karşı Türkiye'nin, Avrupa ile geliştiren, üreten ve Avrupa müşterisinin ihtiyaçlarına esnek yanıt veren bir ekosistem oyuncusu olarak konumlanmasının stratejik bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Özyurt, yalnızca yatırım yapan bir kurum olmadıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Üretimden mühendisliğe, tedarik zincirinden müşteri deneyimine, ihracattan teknoloji geliştirmeye uzanan çok geniş bir sanayi ekosisteminin içindeyiz. 2019'da hayata geçirdiğimiz kurumsal girişim sermayesi şirketimiz Driventure, bugüne kadar mobilite teknolojileri, Endüstri 4.0 ve sürdürülebilirlik alanlarında çok önemli yatırımlara imza attı."

Future of Mobility Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Driventure yolculuğunda biriktirdikleri deneyimi şimdi daha geniş bir ekosistemin hizmetine açtıklarını dile getiren Özyurt, "OEM'lerin, tedarikçilerin, stratejik yatırımcıların, teknoloji şirketlerinin ve girişimlerin içinde yer alabileceği kurumsal, güvenilir ve etkisi yüksek bir platform oluşturmayı hedefliyoruz. Bu fonun arkasında yalnızca sermaye yok." diye konuştu.

Özyurt, Ford Otosan'ın gerçek saha deneyimi, mühendislik derinliği, müşteri erişimi, teknik geri bildirim kapasitesi ve ölçeklenme bilgisi olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Future of Mobility Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun öncelikli amacı sektörün tüm paydaşlarını aynı ortak hedef etrafında buluşturan bir platform yaratmak. Biz Ford Otosan olarak temellerini atıyoruz, Türkiye otomotiv sektörü olarak tüm paydaşlarımızla beraber bu fonu büyütmek istiyoruz."

Gembox Teknoloji Girişimleri AŞ Genel Müdürü İlknur İlkyaz Gül de Ford Otosan ve Driventure olarak, sanayi, AR-GE ve teknoloji girişimciliği alanlarının kesişiminde, birçok ilki hayata geçirdiklerini, çok sayıda başarı hikayesine imza attıklarını vurguladı.

Gembox Teknoloji Girişimleri AŞ ve Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ birlikteliğiyle kurdukları fon ile sürdürülebilir mobilite için yeni nesil teknolojiler ve çözümler geliştiren girişimlere yatırım yapacaklarını aktaran Gül, "Girişimlere yalnızca sermaye sağlamak değil, onları sanayiyle, gerçek saha ihtiyaçlarıyla, veriyle, müşteriyle ve ölçeklenme imkânlarıyla buluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Genel Müdürü Özgür Temel de standart bir portföy yönetim şirketi olmanın ötesinde, yüksek etki yaratan ve güçlü değer önerileriyle ayrışan iş ortaklıklarını hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

Temel, Türkiye'nin otomotiv alanında öncü grubu olan Ford Otosan'ın deneyimli yapısı Gembox ile güçlerini birleştirerek, otomotiv ve mobilite dikeyinin dönüşümüne katalizör olacak Future of Mobility Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu duyurmanın heyecanını yaşadıklarını vurguladı.

İlk aşamada 50 milyon dolar hedef büyüklükle yola çıkan bu fonla, pazar ürün doğrulamasını yapmış ve ölçeklenme aşamasına gelmiş, öncelikle Türkiye merkezli mobilite teknoloji girişimlerine yatırım yapmayı hedeflediklerini söyledi.