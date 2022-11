Galata Wind ve Yuvam Dünya’dan iklim krizi için COP27’de örnek iş birliği

COP27 İklim Zirvesi’ne Galata Wind Enerji CEO’su Burak Kuyan ile Doğan Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Neslihan Sadıkoğlu da katıldı.

Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde 18 Kasım’a kadar devam edecek COP27 İklim Zirvesi’ne ortak katılan Galata Wind Enerji ve Yuvam Dünya Derneği, 8 Kasım’da bir panel gerçekleştirdi. Hikâye Değişirse Her Şey Değişir / The Story Changes Everything adlı panel, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğine de teşvik edici bir örnek oluşturdu. Yuvam Dünya Kurucusu ve Başkanı Kıvılcım Kocabıyık, Galata Wind Enerji CEO’su Burak Kuyan, Yuvam Dünya Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Levent Kurnaz ve Yuvam Dünya İklim Elçisi oyuncu Kerem Bursin’in katıldığı panelde, daha iyi bir dünya ve gelecek için nelerin değişmesi gerektiği konuşuldu.

İklim kriziyle mücadele misyonuyla faaliyet gösteren sivil toplum örgütü Yuvam Dünya ve iklim krizine yönelik en önemli çözümlerden biri olan temiz enerji üreticilerinden Galata Wind, COP27’ye birlikte katılırken dün de ortak bir panel gerçekleştirdi. Paris İklim Anlaşması’nı onaylayan 195 ülkenin temsilcilerinin katıldığı zirvede, insanlığın karşılaştığı en büyük sorun olan iklim krizine çözüm aramak adına pek çok oturum düzenleniyor.

COP27’ye damgasını vuran gündemlerden birisi de özellikle gelişmekte olan ülkelerin gündeme getirdiği iklim adaleti konusuydu. Action Aid'den İklim Politikası Koordinatörü Theresa Anderson’ın iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en çok etkilenen gelişmekte olan ülkelerin sel, kuraklık ve kasırga gibi felaketlerin yol açtığı kayıp ve zararların karşılanması için yeni bir BM finansman mekanizması kurulması gerektiği yönündeki görüşü, konuyu net biçimde özetledi. Bu görüşün savunucularının kurduğu Uluslararası İklim Adaleti İttifakı (CJA) gibi kuruluşlar, iklim krizinden en çok gelişmekte olan ülkelerin zarar gördüğünü, asıl kirliliği yaratan zengin ülkelerin bu zararların bedelini ödemesi gerektiğini savunuyor.

Neslin değişen hikayesi

İklim kriziyle mücadele konusunda toplumun her kesiminde dönüşüm başlatmayı amaçlayan Yuvam Dünya Derneği ile rüzgâr ve güneşten yüzde yüz yenilenebilir elektrik enerjisi üreten Galata Wind’in düzenlediği Hikâye Değişirse Her Şey Değişir/The Story Changes Everything adlı panel, zirvede büyük ilgi gördü. Destekçisi Galata Wind olan panelde, geleceğe nasıl bir iz bırakmak istediklerini ve bunun için üzerlerine düşen rolleri masaya yatıran panelistler, iklim kriziyle mücadeleye yönelik yol haritasını anlatarak yeni çözüm yollarını konuştu. Effect BCW CEO’su Gonca Karakaş’ın moderatörü olduğu, Yuvam Dünya Kurucusu ve Başkanı Kıvılcım Kocabıyık, Galata Wind CEO’su Burak Kuyan, Yuvam Dünya Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Levent Kurnaz’ın yer aldığı panele, Yuvam Dünya İklim Elçisi ünlü oyuncu Kerem Bursin’in de canlı bağlantıyla katıldı. Panelde, neslin değişen hikâyesine ve bireyin, toplumun, kurumların dönüşümüne vurgu yapıldı. İklim krizi ve sürdürülebilirliği ele alan dijital iletişim platformu Esmiyor da paneli sosyal medya hesaplarından canlı yayımladı ve katılımcılarla röportajlar gerçekleştirdi.

“Şimdi verdiğimiz kararlar geleceği güvence altına alabilir”

Galata Wind CEO’su Burak Kuyan panel konuşmasında sağlıklı bir gelecek için hızlı davranılması gerektiğini ifade ederek, “Küresel ısınma, aşırı hava koşullarını şaşırtıcı bir hızla güçlendiriyor. Dünyanın dört bir yanında insanlar iklim krizinin tetiklediği daha ölümcül ve daha sık görülen sıcak hava dalgaları, seller, orman yangınları ve kuraklıklar nedeniyle hayatlarını ve geçim kaynaklarını kaybediyor. Sıfır emisyon hedefine ulaştığımız, sağlıklı bir geleceğe yönelik yarışta giderek daha fazla şirketi, yatırımcıyı, şehri, bölgeyi ve hükümetleri harekete geçirerek potansiyellerinden yararlanmak istiyorsak, şimdi radikal ve acil eylemler ile hareket etmemiz gerekiyor. Önemli bir yol ayrımındayız. Şimdi aldığımız kararlar yaşanabilir bir geleceği güvence altına alabilir. İklim değişimini sınırlamak için gereken araçlara ve bilgi birikimine sahibiz. Bizim neslimiz için değişim rüzgârı, küresel ekonomiyi sürdürülebilir bir ekonomiye dönüştürme yönünde çok kuvvetli biçimde esiyor. Ve bu rüzgâra direnmek değil, yelkenlerinizi bu rüzgârla doldurup değişimin ve iyi bir geleceğin inşasına doğru yol almanız gerekiyor.” dedi.

Galata Wind’in sürdürülebilir bir gelecek için rol üstlendiğini söyleyen Kuyan, sözlerine şöyle devam etti, “Bugün tüm şirketleri çok yönlü ve iddialı bir yolculuk bekliyor. Üstesinden gelinmesi gereken birçok engel ve çözülmesi gereken birçok zorluk var. COP26'da küresel şirketler için net bir mesaj verilmişti: ‘İş stratejinizi sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu hale getirin ve bunun karşılığında fayda sağladığınızı görün. Direnirseniz kaybedersiniz.’ Sürdürülebilir bir gezegen, bir toplum yaratma hedefi ortak anlayış, ortak hareket ve ortak dinamikler gerektiriyor. Onlarca yıldır yapılan araştırmalar, yayınlanan raporlar bize durumun vahametini gösterdi, hatta kanıtladı. Bundan sonra çözümün bir parçası olmak zorundayız. Yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak zorundayız. Radikal ve acil eylem dışında pek bir çözüm görünmüyor önümüzde… Değişimi durdurmak için eylem planları geçerli olabilir, ancak krizi durdurmak için artık harekete geçme zamanıdır. Sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının ortak noktada buluşmasını da önemsiyoruz. Aynı dilden aynı amaç için söylemler yaratmak ve dikkat çekebilmek önem taşıyor. Bu nedenle sürdürülebilir bir dünya için mücadele eden Yuvam Dünya’ya bizimle birlikte oldukları için teşekkür ederiz.”

“Bu sadece iklim krizi olarak kalmayacak, sosyal ve ekonomik sorunları tetikleyecek”

Yuvam Dünya Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Kocabıyık iklim krizinin sadece çevresel sorunlarına neden olmayacağını ifade ederek, şunları söyledi: “İklim krizi artık burada. Bunu Pakistan'da 30 milyondan fazla insanı etkileyen sel felaketinde, bu yaz Avrupa'da yaşanan sıcak hava dalgasında, 2021'de ülkemizdeki ormanlarımıza büyük bir bölümünü yok eden yangınlarda ve daha birçok olayda görüyoruz. Bunun sadece bir çevre sorunu ve kriz olarak kalmayacağını da biliyoruz. Tüm bunlar, toplumsal eşitsizlik, açlık, yoksulluk, bölgesel çatışmalar, zorunlu göç gibi çeşitli sosyal ve ekonomik sorunları tetikliyor. Panel başlığımızın dediği gibi, hikâye değiştiğinde her şey değişiyor. Herkesi dahil ederek, disiplinler arası çalışarak hep birlikte bu hikâyeyi değiştirmeliyiz.”

Kocabıyık, “COP27, iklim felaketlerinden en fazla etkilenen kıta olan Afrika’da yer alan Mısır’da gerçekleşiyor. Bu zirve iklim krizinin en kötü etkilerinden kaçınmayı sağlayacak kararların alınması ve kayıp zararın resmi olarak gündeme eklenmesi adına oldukça önem taşıyor. Zirvede ele alınacak konuların bu krize en az katkıda bulunan savunmasız toplulukları göz önünde bulundurarak belirlenmesini umuyoruz.” şeklinde konuştu.

Konuşmasına “Hikâyemiz değişeli çok oluyor ve hikâyemizin değiştiğini anladığımız bile çok oldu” diyerek başlayan Yuvam Dünya Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Levent Kurnaz ise “Ne yazık ki bu değişen hikâyenin yuvamız dünyayı çok daha kötü bir düzleme taşımasına yarayacak önlemleri almaktan çok uzağız. Burada 27.’si yapılan Taraflar Konferansları iklim düzeninin korunması yolunda bize bir katkıda bulunmadı, artık çözüm insanların bu sorunu kendi ellerine almalarında bulunmalıdır” dedi.

“Dünyaya sahip çıkmalıyız”

Yuvam Dünya İklim Elçisi oyuncu Kerem Bursin online olarak katıldığı panelde şunları söyledi: “Kim olduğunuz ne yaptığınız ne işle uğraştığınız, neye sahip olduğunuz veya olmadığınız önemli değil. Çünkü hepimiz aynı gezegende yaşıyoruz, bu tek bir vücudu paylaşmak gibi bir şey aslında ve bu vücut şu anda iklim krizi nedeniyle hasta durumda. Dünyaya sahip çıkmalı ve iklim kriziyle mücadele için gereken adımları birlikte atmalıyız. Etkisi yüksek kişilerin bu etkiyi eğitim ve bilgilendirme adına kullanması çok kritik. Sosyal medyadaki iletişim potansiyeli, filmler, diziler, senaryolar ve farklı hikâye anlatıcılığı yöntemleri mesajları aktarmak adına büyük önem taşıyor.”