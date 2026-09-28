Gaming İstanbul 2026 tamamlandı: Oyun sektörünün kalbi İstanbul’da attı

Türkiye’nin oyun dünyasını bir araya getiren Gaming İstanbul (GIST) 2026, üç günde 31 Bin oyun severi ağırlarken, B2B programında Bin 500’ü aşkın sektör profesyonelini oyun dünyasının paydaşlarıyla buluşturdu.

Gaming İstanbul (GIST) 2026, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Üç gün boyunca oyunseverleri, sektör profesyonellerini, içerik üreticilerini ve cosplay topluluğunu aynı çatı altında buluşturan GIST 2026’ya toplam 31 bin giriş gerçekleşti. 150’den fazla katılımcı ve destekçi markanın katıldığı etkinliğin B2B tarafında ise iki gün boyunca Bin 500’ü aşkın sektör profesyoneli salonlarda yer aldı.

GIST 2026, Oyun Dünyasını İstanbul’da Buluşturdu

2024 yılında gerçekleştirilen etkinliğin ardından yeniden oyun dünyasının farklı paydaşlarını İstanbul’da buluşturan GIST 2026, üç gün boyunca oyun deneyimlerinden sahne etkinliklerine, cosplay yarışmasından sektör buluşmalarına kadar geniş bir program sundu.

Gaming Istanbul Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Devrim, GIST 2026’nın yalnızca iki yıllık aranın ardından yeniden düzenlenen bir etkinlik değil, Gaming Istanbul’un gelecekteki konumunu yeniden tanımlayan önemli bir adım olduğunu belirterek, “GIST’i yeniden hayata geçirmek için altı ayda iki yıllık bir çalışma gerçekleştirdik. Etkinlik devam ederken bunun büyüklüğünü ve yarattığı etkiyi tam olarak göremiyorsunuz; asıl tablo etkinlik sonrasında gelen geri bildirimlerde, kurulan yeni bağlantılarda ve paydaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde ortaya çıkıyor. Oyuncudan geliştiriciye, yayıncıdan yatırımcıya, markalardan girişimcilere kadar oyun ekosisteminin farklı paydaşlarını aynı çatı altında buluşturabilmek bizim için en büyük kazanımlardan biri oldu” dedi.

GIST’in bundan sonraki dönemine ilişkin hedeflerinin çok daha büyük olduğunu vurgulayan Devrim, “Türkiye oyun ve yazılım sektörü için gerçekten “oyun değiştirici” bir döneme giriyor. Açıklanan hizmet ihracatı teşvikleri, sadece finansal bir destek değil; Türkiye’yi oyun geliştiren bir ülkeden, oyun şirketlerinin kurulduğu ve ölçeklendiği bir merkeze dönüştürecek stratejik bir kırılma noktası. 50 milyona yaklaşan oyuncu kitlesi, güçlü yetenek havuzu ve coğrafi avantajla birleştiğinde bu teşvikler, daha fazla global yatırım, daha hızlı büyüyen stüdyolar, daha yüksek katma değerli ihracat anlamına geliyor. Şimdi asıl mesele: bu momentumu ne kadar doğru değerlendireceğimiz. Bu dinamik dönemde, ekosistemin gücünü ortaya çıkarmak için en verimli ve en etkili platform olmak adına Gaming Istanbul (GIST) var gücüyle çalışıyor. Amacımız net, Türkiye’yi sadece bir üretim merkezi değil, oyun şirketlerinin doğduğu, büyüdüğü ve dünyaya açıldığı bir hub haline getirmek. Çünkü doğru zamanda, doğru hamleyle Türkiye küresel oyun ekonomisinde seviye atlayabilir.” ifadelerini kullandı.

Cosplay Yarışmasında Dikkat Çeken Sahne Performansları





GIST 2026’nın en dikkat çeken bölümlerinden biri cosplay yarışması oldu. Yarışmaya 80 başvuru gelirken, jüri değerlendirmesi sonucunda 17 yarışmacı ön elemeyi geçerek finale yükseldi. Finalde Pyramid Head karakteriyle yarışan Enhar Güreşçi, üç jüri üyesinin değerlendirmelerinden aldığı 99 puanla GIST 2026 cosplay yarışmasının birincisi oldu. Magos – Tech Priest karakteriyle yarışan Burak Yağız Güllü, 86,67 puanla ikinci, Other Mother / The Beldam karakteriyle yarışan Damra Dila Aydın ise 84,33 puanla üçüncü oldu. Final yarışmasının sunuculuğunu ise seslendirme sanatçısı Doğa Ece Aydoğdu ve içerik üreticisi Buluayz üstlendi.

Beş Cosplayer’a Jüri Özel Ödülü

GIST 2026 cosplay yarışmasında ana derecelerin yanı sıra beş jüri özel ödülü de verildi. Mehmet Efe Ekinci, Yellow Rabbit karakteriyle; Gamze Alay, Cantarella Miku ve Kaito karakterleriyle; Moustapha Abdel Salam, Geralt of Rivia karakteriyle; Ferhan Babacan, Princess Belle karakteriyle ve İnci İmer Ademoğlu, Demonic Brigitte karakteriyle jüri özel ödülüne layık görüldü. Böylece cosplay yarışmasında üç ana dereceyle birlikte toplam 8 ödül sahiplerini buldu.

200 Kişi Kahoot Yarışmasına Katıldı

GIST 2026 programında yer alan Kahoot bilgi yarışması da ziyaretçilerin yoğun katılım gösterdiği etkinliklerden biri oldu. 200 kişinin katıldığı yarışmada Erdem Ü., Şahin D. ve Emir Ş. dereceye girerek koleksiyon değeri taşıyan üç figürün sahibi oldu. Etkinlik kapsamında anime sektörünün tanınmış içerik üreticileri Samet Öztürk ve Muharrem Şahin de sahnede söyleşi gerçekleştirdi.

Turkcell Ana Sponsor, Binance TR SuperApp Sponsoru Oldu

Gaming Istanbul 2026’nın ana sponsorluğunu Türkiye’nin lider teknoloji ve iletişim markası Turkcell üstlenirken, Binance TR etkinlikte SuperApp Sponsoru olarak yer aldı. GIST’in uluslararası erişimini destekleyen Türk Hava Yolları (THY) ise Resmi Hava Yolu Partneri olarak etkinliğe katkı sağladı. Rekabetçi oyun ve espor programının turnuva sponsoru TETO Games de GIST 2026’nın önemli paydaşları arasında bulunurken, Dream Warrior ise organizasyonun sahne destekçi olarak yer aldı.