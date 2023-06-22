Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu Kurban Bayramı'nda ücretsiz

Kurban Bayramı'nda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücret alınmayacak.

22.06.2023 09:33:470
Paylaş Tweet Paylaş
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu Kurban Bayramı'nda ücretsiz

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 28 Haziran Çarşamba saat 00.00'dan (salı gününü çarşambaya bağlayan gece) başlayarak 1 Temmuz Cumartesi gün sonuna kadar Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz yararlanılacak.

Öte yandan, bayram tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ile Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyelerin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanılacağına ilişkin düzenleme, daha önce Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

'Hedefimiz ilk 100 arasına girmek'

'Hedefimiz ilk 100 arasına girmek'

Beton ormanların içinde dikey bahçeler tasarlıyor

Beton ormanların içinde dikey bahçeler tasarlıyor

Borsa İstanbul'da gong Europower için çaldı

Borsa İstanbul'da gong Europower için çaldı

Lufthansa, AirPlus'ı İsveçli SEB'e satıyor

Lufthansa, AirPlus'ı İsveçli SEB'e satıyor

Kurban Bayramı'nda cruise turlarına ilgi arttı

Kurban Bayramı'nda cruise turlarına ilgi arttı

Harvard’lı gençler Biletinial için özel proje geliştirdi

Harvard’lı gençler Biletinial için özel proje geliştirdi

Yorum Yaz