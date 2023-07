Gen-E 2023 Avrupa Girişimcilik Festivali İstanbul'da yapıldı

Avrupa’nın 15-24 yaş arası gençlere yönelik en büyük girişimcilik etkinliği olan Gen-E Avrupa Girişimcilik Festivali, Junior Achievement Avrupa liderliğinde ve Genç Başarı Eğitim Vakfı Ev sahipliğinde 41 ülkenin katılımıyla, 11 - 13 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da 800 Avrupalı katılımcıyla birlikte gerçekleştirildi. Birleşik Krallık'tan Tiaki projesi üniversite düzeyinde JA Europe Yılın İnovasyonu ödülüne layık görülürken, lise seviyesi için Man Adası'ndan Mindcore, JA Europe Yılın İnovasyonu, Yunanistan Isometrics ise Lise seviyesi için JA Europe Yılın Şirketi ödülüne layık görüldü.

Gen-E Avrupa Girişimcilik Festivali, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Genç Başarı Eğitim Vakfı ev sahipliğinde, Junior Achievement Avrupa işbirliği ile 41 ülkenin katılımıyla, 11-13 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

İlkokuldan liseye kadar öğrencileri girişimci zihin yapısıyla yetiştirmeyi hedef alan Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın düzenlediği GençBizz Lise Girişimcilik Programı ile lise kategorisinde Ankara Betül Can Anadolu Lisesi, MUN Gençbizz Şirketi, JAStartup Türkiye ile üniversite kategorisinde AI for Society Gen-E 2023 Avrupa Girişimcilik Festivali’nde Türkiye’yi temsil etti.

Birleşik Krallık'tan Tiaki Üniversite düzeyinde JA Europe Yılın İnovasyonu ödülüne layık görüldü. Yunanistan Isometrics ise Lise seviyesi için JA Europe Yılın Şirketi ödülüne layık görülürken, Finlandiya'dan Toteuma Üniversite düzeyinde JA Europe Start Up of the Year ödülüne layık görüldü. Man Adası'ndan Mindcore projesi de lise seviyesi için JA Europe Yılın İnovasyonu ödülünün sahibi oldu. Festivalde ayrıca tematik Gen-E 2023 Avrupa İmza Ödülleri, Pazar Erişimi, Dijital İnovasyon, ESG, Finansal Sürdürülebilirlik, Marka Mükemmelliği, Finansal performans ve İşe Hazırlık gibi belirli mükemmellik alanları ödüllendirildi.

Isometrics Wizzle, Makedonya Üniversitesi Deneysel Lisesi öğrencileri tarafından hafif bunama hastaları ve Down sendromlu çocuklar üzerinde olası yararlı etkileri olan, hayal gücünü harekete geçiren, kaygıyla savaşan ve zihni çalıştıran bir oyun. Kullanıcının sezgisel olarak yaklaştığı, yaratıcılığı, hayal gücünü ve günlük yaşamda yararlı olan becerileri geliştirdiği simetrilere dayalı bir oyun ve her yaşa hitap etme gücüne sahip.

Toteuma ise; Altyapı haritalaması için modern veri aracı sunuyor. Toteuma, verileri doğrudan ölçüm cihazlarından veya makine kontrol sistemlerinden toplayarak, bilgileri sisteminde topluyor ve korumalar gibi önemli ek ayrıntıları eklemeniz için size araçlar sağlıyor.

Mindcore; ERA adlı uygulamasıyla her türlü okuma zorluğuyla mücadele eden insanlara yardımcı oluyor. Kolay ulaşılabilir ve kullanımı daha kolay bir uygulama olan ERA, pazar araştırması ve iletişim kanallarıyla birlikte diğer rakiplerden düşük sabit bir fiyat ve aynı zamanda herkes için erişilebilir bir uygulama.

Rosanna Collis of Tiaki de, Birleşik Krallık’tan ödülün sahibi oldu.

Özel Ödüller de Verildi

Festivalde; Gen-E Ana Ortağı FedEx ve Avanade, Arconic Foundation, AT&T, BNY Mellon, Citi Foundation, Delta Air Lines, Euroclear, EY, Goodyear ve ManpowerGroup tarafından Gen-E 2023 European Signature Awards özel ödülleri de verildi.

Ödül töreninde konuşan JA Europe CEO’su Salvatore Nigro, 2022 yılının Eylül ayında 40 farklı Avrupa ülkesinden genç girişimcilerin hazırladığı 390 bin tane proje ile başladıklarını belirterek, “Projeler finale gelmeden önce; okul, şehir, bölge ve ülke elemelerinden geçtiler. Girişimci ekipler projelerini hazırlarken öncelikle kendi ülkelerinde ihtiyaç olan konulara çalışırken, çevresel, global faktörleri ve ihtiyaçları da göz önüne aldılar. Bugün buradaki girişimcilerden birini yakın gelecekte Time dergisinin kapağında “En İyi Girişim” ödülü aldı olarak göreceğimize eminim. Türkiye’den katılan projelerin pazarda şans bulacaklarına inanıyorum. Türkiye’den katılım da çok büyüyor. Şu an Avrupa’da bulunan en genç nüfus şu an Türkiye’de, bu da aslında girişimciliği destekleyerek pazardan pay alma konusunda Türkiye’nin çok daha şanslı olduğunu gösteriyor. Kazananları tebrik ediyorum.” şeklinde konuşurken;

JA Europe Başkanı Adam Warby de; "Gen-E, eğitime yatırım çağrısında bulunan gençleri, eğitimcileri, işletmeleri ve politika yapıcıları bir araya getiren bir amiral gemisi olarak kendini kanıtladı. Bugün, çığır açan yeni teknolojiler ve dijital etkileşim sayesinde, etkimizi tüm genç Avrupalıların yararına ölçeklendirme fırsatını yakaladık.” dedi.

Genç Başarı Eğitim Vakfı Başkanı Çelik Ören de; “Junior Achievement Türkiye olarak son 24 yılda yüzbinlerce genci girişimci zihniyetle yetiştirme yolculuğumuzda hayatlarını etkileme fırsatı bulduk. Çocuk ve gençlerimize anaokulundan ilkokula, liseden üniversiteye eğitimlerinin her aşamasında deneyimsel öğrenme yöntemleriyle girişimci zihniyet, finansal okuryazarlık ve 21. yüzyıl becerileri kazandırmak için çalıştık. Bu süreçte Junior Achievement ile uluslararası işbirliğimiz ile öğrencilerimize ve öğretmenlerimize küresel gelişim fırsatları sağladık ve sağlamaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin eğitim ve girişimcilik ekosistemine ve küresel görünürlüğüne katkı sağlayan 800'ü aşkın katılımcıyı ağırlamanın gururunu ve heyecanını yaşadık.” şeklinde görüşlerini dile getirirken,

Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil Yıldırım Çelebi de; 390 binden fazla öğrencinin dahil olduğu Gen-E Avrupa Girişimcilik Festivali’ne ev sahipliği yapmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, “41 ülkeden lise ve üniversite seviyesinden 71 girişim takımı festivalde yer aldı. 3 günlük bir süreç geçirdiler. İlk gün tanıştılar, kaynaştılar, network sürecini atlattılar, ikinci gün sahne sunumlarıyla birlikte şirketlerini jüriye anlattılar. Üçüncü gün ise 71 girişim takımı kendi stantlarını kurarak jüriye ve özel katılımcılara kendilerini anlatma fırsatını buldular. Avrupa’nın en büyük girişimcilik festivali olmasının en önemli nedeni ise; son 3 aydır hiç aralık vermeden sürdürülebilirlikten, yapay zekaya, sosyal inovasyondan, satışa ve özellikle de gençlerin ve eğitimin gelişimine dair bir çok farklı ödül, seminer ve etkinlikle iç içe olan bir süreç olması. Türkiye’de Cumhuriyet’imizin 100. yılında bu festivale ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Ülkemizin eğitim ve girişimcilik ekosistemini ve global görünürlüğünü etkileyecek büyük bir organizasyonu başarıyla tamamladık. Junior Achievement’ın bugüne kadar en büyük ve en kalabalık girişimcilik organizasyonunu tamamlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyor ve birinci olan takımlarımızı da kutluyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

800 Avrupalı katılım sağladı

Gen-E ile üniversite ve lise düzeyinde 375 binden fazla öğrenci arasından seçilen, 41 Avrupa ülkesi temsilcisi 71 girişim İstanbul’da bir araya geldi. Gen-E'de, 14-30 yaş arası lise ve üniversite öğrencileri ile öğretmenler, Junior Achievement Avrupa üye ülkelerinin CEO'ları, yönetim kurulu üyeleri, ekip üyeleri ve Junior Achievement'in yerel ve uluslararası partnerlerinin liderleri ve ekipleri dahil olmak üzere yaklaşık 800 Avrupalı katılımcı festivalde yerini aldı. Gen-E Avrupa Girişimcilik Festivali birçok özel ödül, çevrimiçi uluslararası fuar organizasyonunun ardından Türkiye’de gerçekleşen final organizasyonu ile lise ve üniversite seviyesinde 30 bin girişime ulaşan bir etki alanına sahip. Etkinlik 2022 yılında sadece sosyal medya kanalları ile bile 15 milyondan fazla gence ulaşmıştı.

71 girişim sahne sunumları ile iş fikirlerini jüriye sundu

İstanbul’daki ayağı 11-13 Temmuz arası gerçekleşen GEN-E Avrupa Girişimcilik Festivali kapsamında, 12 Temmuz günü, Açılış Törenlerinin ardından 71 girişim sahne sunumları ile iş fikirlerini jüriye sundu, 13 Temmuz günü ise Türkiye Girişimcilik ve Eğitim Ekosistemine, öğrenci ve öğretmenlere açık olarak, StartUp Fuarı gerçekleştirildi. Aynı günün sonunda ise; Avrupa Lideri takımlarının da açıklanacağı Ödül Töreni ve Gala Yemeği yapıldı, etkinlik Youtube'dan canlı olarak da yayınlandı.