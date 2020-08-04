'Girişimciler için fırsat sunuyoruz'

Yıldız Ventures Girişim Ofisi Kurucusu Ülker, "Odağımız her zaman gıda ve perakende. Bu işlerimizi besleyecek ekosistemleri önceliklendiriyoruz" diyor.

Yıldız Holding’in yatırım şirketi Yıldız Ventures, girişimcilik alanında önemli adımlar atıyor. Bu adımlardan biri, ilki tamamlanan hızlandırma programı. Yıldız Ventures, Hızlandırma Programı’nda seçilen VibeVision, TradeMonday ve DeepNeep’e 75’er bin dolara kadar yatırım yaptı.

Yıldız Ventures Girişim Ofisi Kurucusu Yahya Ülker, faaliyetlerini; hızlandırma programı, inkübasyon ve finansal yatırım olmak üzere üç ana başlık altında yürüttüklerini söylüyor.



“Odağımızı her zaman gıda ve perakendede tutarak bu işlerimizi besleyecek ekosistemleri ve bu sektörlerde bize katkı sağlayabilecek alanları önceliklendiriyoruz” diyen Yahya Ülker, Yıldız Ventures’ın ilk gözbebeği olarak tanımladığı istegelsin ile önümüzdeki süreçte online süpermarketteki varlıklarını artırmayı hedefliyor.



Ülker, “Önümüzdeki dönemde girişimlere verdiğimiz desteği sürdürmeyi hedefliyoruz. ikinci modülünü Haziran 2020’de başlatmayı planlandığımız hızlandırma programı, gıda hammaddeleri, yeni ürünler ve ambalaj alanlarına odaklanacak” diyor.

Ülker ile girişimcilik ekosistemindeki adımlarını ve ikincisine hazırlandıkları hızlandırma programını konuştuk:

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