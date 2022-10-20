Gözler Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararında

Banka son toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 12 seviyesine çekmişti.

20.10.2022 09:55:240
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Gözler Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararında

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 12 seviyesine çekmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak. Alınacak faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin 100 baz indirilerek yüzde 11'e çekilmesini bekliyor.

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