Gram altında tarihi rekor

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ile ilgili haber akışları piyasaların gündeminde kalmaya devam ederken, altın fiyatlarında yükseliş sürüyor.

Gram altın fiyatı rekor üzerine rekor kırmaya devam ederken; tarihin en yüksek seviyesini 388.95 liraya taşıdı.

Gram altın fiyatları, gün içerisinde en düşük 385.58 lira seviyesini görürken; saat 13.02 itibarıyla 387.32 lira seviyesinde işlem gördü.

Altının ons fiyatı ise en yüksek 1732 doları görürken, şu dakikalarda yüzde 0.14 oranında düşüşle 1729 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları, koronavirüs yüzünden darbe almış ekonomileri desteklemek için daha fazla teşvik geleceği beklentileri sonucu, RBC Capital Markets'in altına yönelik tahsislerin en azından şimdilik artacağına ilişkin tahmini ile birlikte haftayı kazançla geçmeye yöneldi.

Helima Croft başkanlığındaki RBC analistleri, hazırladıkları notta, "Düşük faizler, yoğun teşvikler ve yüksek belirsizlikten oluşan kombinasyon, hisse senedi piyasalarının somut bir şekilde iyileşmesinden bağımsız olarak, altın tahsislerinin artmakta olduğunu işaret ediyor, ancak bunlar yüksek fiyatlarla çakışmayabilir" dedi.

Altın, koronavirüs pandemisinin hükümetlerin ve merkez bankalarının daha önce görülmemiş büyüklüklerde teşvik programlarını uygulamaya koymasına yol açması ve piyasalardaki kargaşadan dolayı güvenli liman arayan yatırımcıların altın destekli Borsa fonlarına (ETF) yönelmelerinin etkisi ile 7 yılın en yüksek seviyesi yakınında seyrediyor. Fed, Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Japonya Merkez Bankası'nın gelecek hafta düzenleyecekleri politika toplantıları dolayısıyla ilave teşviklerin gelebileceğine ilişkin beklentiler arttı. ABD'de Temsilciler Meclisi 484 milyar dolarlık virüs destek paketini onaylayarak imzalaması için Başkan Donald Trump'a gönderdi.

RBC, en azından küresel "her ne gerekiyorsa yapılacak" politikalarının geri çekildiğinin görülmeye başlamasına kadar, düşüşlerde altın almaya devam edeceklerini kaydetti ve bu anın altın için gerçek bir test olacağını ifade etti.

Altın Perşembe günü, ABD'de haftalık işsizlik başvurularının tekrar güçlü bir seviyede çıktığını ve beş haftalık toplam başvurularının 26 milyonu aştığını gösteren verilerden de destek buldu. Petrol piyasalarında fiyatların bu hafta kayıplarının bir kısmını geri almadan önce tarihte ilk kez eksi seviyelere düşmesine yol açan kargaşa da altına güvenli liman alımlarının gelmesine yol açtı.

Spot altın yüzde 0.5 düşerek Singapur saati ile 09:25'te ons başına 1,722.20 dolara indi ve böylelikle bu haftanın kazancı yüzde 2.4'e geriledi. Fiyatlar geçen hafta 1,747.36 dolar ile 2012'den beri en yüksek seviyesini gördü.

Diğer değerli metallerden, spot gümüş ve platin düşerken paladyum değer kazandı.