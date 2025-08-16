Gübretaş'tan bilanço değerlendirmesi

Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %29 artarak 23,56 milyar TL’ye ulaştı. Brüt kâr ise %161 gibi dikkat çekici bir artışla 6,28 milyar TL seviyesine çıktı.

FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) %234 artış göstererek 5,25 milyar TL’ye ulaştı. Net parasal pozisyon kaynaklı kayıplar -1,63 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Net dönem kârı ise geçen yılın aynı dönemindeki -2,67 milyar TL’lik zarardan, 2,29 milyar TL kâra dönerek bir toparlanma kaydetti.

Bilanço Tarafında Değişimler