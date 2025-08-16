Gübretaş'tan bilanço değerlendirmesi

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF), 2025 yılı ikinci çeyrek bilançosunu 15 Ağustos 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Gübretaş'tan bilanço değerlendirmesi

Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %29 artarak 23,56 milyar TL’ye ulaştı. Brüt kâr ise %161 gibi dikkat çekici bir artışla 6,28 milyar TL seviyesine çıktı.

FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) %234 artış göstererek 5,25 milyar TL’ye ulaştı. Net parasal pozisyon kaynaklı kayıplar -1,63 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Net dönem kârı ise geçen yılın aynı dönemindeki -2,67 milyar TL’lik zarardan, 2,29 milyar TL kâra dönerek bir toparlanma kaydetti.

Bilanço Tarafında Değişimler

  • Dönen varlıklar: 31,47 milyar TL (+%21)
  • Duran varlıklar: 21,17 milyar TL (-%22)
  • Toplam varlıklar: 52,64 milyar TL (-%1)
  • Net borç: 3,62 milyar TL (-%33)
  • Özkaynaklar: 23,70 milyar TL (+7%)

