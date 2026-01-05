Sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (5 0cak)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün sermaye artırımı yapan bir hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Açıklamaya göre, Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER) paylarının fiyatında, bedelli sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER)