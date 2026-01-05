Sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (5 0cak)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün sermaye artırımı yapan bir hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER) paylarının fiyatında, bedelli sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER)

  1. % 400 Bedelli Sermaye Artırımı
  2. Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 3,472 TL
  3. (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

