Güney Kore'nin en yüksek mahkemesi Samsung patronunu dolandırıcılıktan akladı

Samsung'un kurucusunun torunu ve 2014'ten beri şirketin fiili başkanı olan Lee, şirketin kontrolünü ele geçirmek için hisse senedi ve muhasebe dolandırıcılığı kullanmakla suçlanmıştı.



Seul Yüksek Mahkemesi, Lee'nin daha önceki iki davada tüm suçlamalardan beraat etmesinin ardından nihai kararında beraat kararını onadı.



Dava, teknoloji devi hakkında geniş bir incelemeye yol açtı ve ülke, chaebol olarak bilinen güçlü aile şirketlerini ilgilendiren kurumsal yolsuzluk skandallarıyla boğuşuyor.

Samsung'un avukatları Perşembe günü, "Yüksek Mahkeme bugün verdiği nihai kararla Samsung C&T birleşmesinin ve Samsung Biologics'in muhasebe işlemlerinin yasal olduğunu açıkça teyit etti" dedi.



"Beş yıllık kapsamlı bir yargılama sürecinin ardından verdiği akıllıca karar için mahkemeye içtenlikle teşekkür ediyoruz."



Savcılar, Lee ve danışmanlarını, sahte muhasebe yoluyla ilaç firması Samsung Biologics'in değerini şişirmekle suçladı.



Savcılar, daha yüksek değerin, Lee'nin 2015 yılındaki birleşme anlaşmasında önemli bir Samsung iştirakinin daha büyük bir hissesini satın almasına olanak sağladığını ve bu sayede halefinin güvence altına alındığını savundu.



Savcılar ayrıca, birleşmenin şirketin kontrolünü Lee'nin babası Lee Kun-hee'den almak için tasarlandığını belirtti. Kendi hukuki sorunlarıyla uğraşan babası, 2014 yılında kalp krizi geçirmiş ve 2020 yılında vefat etmişti.

Lee, Samsung'daki başarısını daha görünür kılmak için eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin danışmanına rüşvet verdiği gerekçesiyle ilk kez 2017 yılında tutuklanmıştı.



Yasal sorunları boyunca, hapisten şartlı tahliyedeyken verilen özel bir başkanlık affı nedeniyle iki ayrı hapis cezası da kısaltılmıştı.



O dönemde hükümet, ülkenin en büyük şirketinin liderinin, Covid-19 pandemisinin ardından Güney Kore'nin ekonomik toparlanmasına öncülük etmesi gerektiğini söylemişti.



2024 yılında bir bölge mahkemesi, Lee'yi iki bağlı kuruluşunun yaklaşık 8 milyar dolar (5,97 milyar sterlin) değerindeki birleşmesiyle ilgili tüm suçlamalardan akladı.

Lee tekrar aklandı



Savcıların Yüksek Mahkeme'de davaya itiraz etmesinin ardından Lee tekrar aklandı.



Son on yılda açılan davalar, artan rekabetle mücadele eden Samsung'un sorunlarına eklendi.



Akıllı telefon ve bilgisayar çipleri üreten büyük operasyonlara sahip Samsung Electronics, son yıllarda satışlarında düşüşle karşı karşıya.



Lee, geçen yılki bir duruşmada Samsung'un büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu kabul etmişti.

İş dünyasında memnuniyetle karşılandı



"Samsung'un karşı karşıya olduğu gerçekler her zamankinden daha zor, ancak üstesinden gelip bir adım atacağım," dedi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri, Amerika'ya çok sayıda ürün ihraç eden Samsung için bir diğer potansiyel engel.



Mahkemenin kararı, ülkenin iş dünyası tarafından memnuniyetle karşılandı.



Kore Sanayi Federasyonu yaptığı açıklamada, kararın Samsung'un üst düzey yöneticilerinin hızlı kararlar almasını sağlayacağını ve bunun ekonominin ABD ile yaşadığı ticaret çalkantılarını atlatmasına yardımcı olacağını belirtti.































