Hamdi Ulukaya'dan 5 girişimciye ABD'de destek

Türkiye’den dünya çapında öncü girişimlerin doğması için 2017 yılından bu yana girişimci adaylarına ve startuplara iş fikirlerini gerçekleştirmelerinde destek olan Hamdi Ulukaya Girişimi’nde Ağustos 2023’de başlayan yeni dönem başvurularının ardından yapılan değerlendirmeler tamamlandı ve Startup Destek Programı’na katılmaya hak kazanan 5 girişim açıklandı.

Girişimciliği tüm Anadolu’ya yaymayı ve sosyal problemlere duyarlı girişimci liderler yetiştirmeyi amaçlayan Hamdi Ulukaya Girişimi’ne katılmaya hak kazanan beş girişim şu şekilde:

Buse Berber Örçen ve Arda Örçen tarafından kurulan ve doğada bulunan molekülleri geliştirdiği mikrokapsül teknolojisini kullanarak tarım, gıda ve kimya sektörü için biyolojik koruyucular geliştiren “Nanomik Biyoteknoloji”;

Olcay Silahlı ve Hasan Arda Eren tarafından kurulan ve teknoloji tabanlı bütünsel atık yönetim çözümleri ile atık oluşumunu kaynağında önleyen, oluşan atıkların en yüksek çevresel, sosyal ve ekonomik fayda ile döngüsel ekonomiye kazanımını sağlayan “Fazla”;

Berkan Mifleh, Merve Yetiş ve Elif Özcü tarafından kurulan ve gıda artıkları ve yan ürünlerini sağlıklı atıştırmalıklara dönüştüren bir gıda teknolojisi girişimi “Malty”;

İsa Korkmaz, Emrah Arslan ve Ceren Tuna tarafından kurulan ve kullanıcılarına online uçak bileti alma kolaylığında lojistik hizmeti vererek, 130'dan fazla ülkeye anında kargo teklifi alıp, teklifleri karşılaştırarak, gönderim, depolama ve ikmal operasyonlarını yönetmelerini sağlayan “Navlungo”;

Batuhan Ergör ve Mehmet Ergör tarafından kurulan ve sağlık ve gıda endüstrilerinde el hijyeni izlemesini yapay zeka destekli platformu YIKA ile dijitalleştiren “ERG Controls”.

Bir yıl sürecek Startup Destek Programı kapsamında belirlenen kriterler doğrultusunda uluslararası bir jüri tarafından seçilen 5 girişimin kurucuları, ABD’de uluslararası yatırımcılarla buluşarak iş fikirlerini sunma ve global pazara erişim fırsatı yakalayacak. Hamdi Ulukaya Girişimi program kapsamında ayrıca girişimcilere alanında uzman ve bulunduğu sektöre yön veren isimlerin mentorluğundan yararlanma imkanı sunacak. Katılımcılar Chobani başta olmak üzere küresel çapta başarılı şirketlerdeki yöneticilerden oluşan bir ağa katılma imkanı da bulacak olan girişimcilere ayrıca bulundukları sektörlere yönelik profesyonel pazar araştırması desteği de sağlanacak. Pazar araştırmasından elde edilen sonuçlar çerçevesinde girişimcilere yeni iş geliştirme yöntemlerinin Hamdi Ulukaya Girişimi ile birlikte uygulanması için güçlü olanaklar sunulacak.