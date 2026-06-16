Hazine bugün düzenlediği ihalede 29,8 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvili ihalesiyle 29 milyar 804,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

İhalede, 5 yıl (1764 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 16,63 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede, basit faiz yüzde 34,9, bileşik faiz yüzde 37,94 oldu.

Nominal teklifin 13 milyar 661 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 9 milyar 695 milyon lira, net satış 9 milyar 804,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 15 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 9 milyar 251 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 5 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, tahvil ihalesinde toplam 29 milyar 804,1 milyon lira borçlandı.