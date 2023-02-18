Hazine haftaya 3 ihale, 1 doğrudan satış yapacak

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 20 Şubat'ta yapılacak ilk ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

18.02.2023 09:20:520
Paylaş Tweet Paylaş
Hazine haftaya 3 ihale, 1 doğrudan satış yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta TÜFE'ye endeksli, sabit kuponlu ve değişken faizli devlet tahvilleri ile kira sertifikası satış ihalesi düzenleyecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 20 Şubat'ta yapılacak ilk ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Aynı gün 7 yıl (2415 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

21 Şubat'taki ilk ihraç ihalesinde, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Aynı gün yapılacak diğer ihalede ise 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihraç edilecek.


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrili

Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrili

EPDK'den 'mücbir sebep' ve güvence bedeli kararları

EPDK'den 'mücbir sebep' ve güvence bedeli kararları

Bakan Kurum: 10 ilde yeni yerleşim yerleri belirlendi

Bakan Kurum: 10 ilde yeni yerleşim yerleri belirlendi

Depremlerde son durum: Can kaybı 39 bini aştı

Depremlerde son durum: Can kaybı 39 bini aştı

Hazine haftaya 3 ihale, 1 doğrudan satış yapacak

Hazine haftaya 3 ihale, 1 doğrudan satış yapacak

Yatırım araçlarının bu hafta performansı nasıl oldu?

Yatırım araçlarının bu hafta performansı nasıl oldu?

Yorum Yaz