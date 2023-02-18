Hazine haftaya 3 ihale, 1 doğrudan satış yapacak

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 20 Şubat'ta yapılacak ilk ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta TÜFE'ye endeksli, sabit kuponlu ve değişken faizli devlet tahvilleri ile kira sertifikası satış ihalesi düzenleyecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 20 Şubat'ta yapılacak ilk ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Aynı gün 7 yıl (2415 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

21 Şubat'taki ilk ihraç ihalesinde, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Aynı gün yapılacak diğer ihalede ise 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihraç edilecek.



