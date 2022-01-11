Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TÜSİAD heyetiyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜSİAD heyetiyle Ankara'da bir araya geldi.

11.01.2022 16:11:000
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TÜSİAD heyetiyle bir araya geldi

Nureddin Nebati, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, iş dünyasıyla görüşmeleri kapsamındaki buluşma Bakanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Görüşmede, Nebati'nin TÜSİAD'ın talep ve önerilerini dinlemesi, "Türkiye Ekonomi Modeli" kapsamında devreye alınan yeni enstrümanların ve gelecek dönemde hayata geçirilecek yeni adımların ele alınması bekleniyor.

Toplantı, basına kapalı devam ediyor.

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