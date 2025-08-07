HDI Fibaemeklilik ve TEV’den iş birliği

HDI Fibaemeklilik, Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle gençlerin güven içinde hayallerini büyütmelerine destek olmak amacıyla “Geleceği Güvenle BES’le” Bireysel Emeklilik Bağış planını sunuyor. Uzman danışmanlar tarafından yönetilen bir Bireysel Emeklilik Sözleşmesi olmasının ötesinde, her sözleşmede TEV’in HDI Fibaemeklilik için özel olarak oluşturduğu burs fonuna bağış yapan “Geleceği Güvenle BES’le” projesi, üniversite öğrencilerinin eğitimine destek oluyor.

Bireylerin birikimlerini değerlendirirken gelecek nesillerin eğitimine de katkıda bulunmalarına destek olan bu anlamlı projede BES birikimleri “Geleceği Güvenle BES’le” planında değerlendiriliyor. 18 yaş altı katılımcıların da dahil olabildiği sistemde, sözleşme sahiplerine özel “TEV Teşekkür Sertifikası” gönderiliyor.

“Sadece kendi geleceğimizi güvence altına almak yetmez, gençleri de düşünmeliyiz”

Bireylerin yarınlara güvenle bakmaları için bugüne ve geleceğe değer katan projeler hayata geçirmeye odaklandıklarının altını çizen HDI Fibaemeklilik Genel Müdür Yardımcısı Erhan İleri, “TEV iş birliğiyle kurguladığımız ‘Geleceği Güvenle BES’le’ Bireysel Emeklilik planımız sayesinde katılımcılarımızın birikimleriyle kendilerine finansal anlamda güçlü ve güvenli bir gelecek hazırlarken, yeni neslin hayallerinin gerçekleşmesine de ortak olmalarını sağlıyor ve tüm toplumun güçlü bir geleceğe sahip olmasını hedefliyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğinin oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçladığımız projemiz ile her başlatılan BES planının bir hayatı değiştireceğine inanıyoruz” dedi. BES’in bireylerin geleceklerini güvence altına alacak kıymetli bir sistem olduğunu belirten İleri şöyle devam etti: “Birikimimizi sadece kendi geleceğimizi güvence altına alacak şekilde yapabiliriz ama bunu çoğaltmak ve büyütmek mümkün. Başarılı ancak imkanları kısıtlı gençlerin eğitimden kopmalarına engel olmak ortak geleceğimize yatırım anlamına geliyor. Bizim projemiz, ortak geleceğimizi koruyan eşsiz bir proje oldu. Çok gururluyuz, umarım hep birlikte büyüteceğiz.”

“Gençlerin hayallerine kapı aralayan ve bireysel yatırımları toplumsal dönüşüme taşıyan bir adım attık”

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın ise projeyle ilgili olarak “Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olarak yarım asrı aşkın süredir eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarabilmek için özveriyle çalışıyoruz. ‘Geleceği Güvenle BES’le’ projesi, bu vizyonu daha geniş kitlelere ulaştıran anlamlı bir adım oldu. Bu bağış planı, katılımcıların geleceğe dair finansal güvencelerini güçlendirirken, TEV burs fonuna aktarılan paylarla gençlerin eğitim yolculuğuna umut ve güç katıyor. Birikimler değerlendirilirken gençlerin yaşamlarına umut taşınıyor. Bu da gençlerin hayallerine kapı aralıyor ve bireysel yatırımların toplumsal dönüşüme katkı sunmasını mümkün kılıyor. Gençlere bizimle umut taşıyan HDI Fibaemeklilik’e içtenlikle teşekkür ediyoruz. Eğitimin gücüne ve gençlerin geleceğine inanan herkesi bu umut yolculuğunda yanımızda görmekten mutluluk duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.