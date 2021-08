Hibrit araçların fiyatı 50-60 bin TL civarında düşecek

Binek otomobillerde ÖTV matrah limitleri değiştirildi. Peki, ÖTV düzenlemesi sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarını nasıl etkileyecek? Düzenlemenin sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarını nasıl etkileneceği merak ediliyor. Otomotiv veri ve analiz şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yüzde 50’lik ÖTV dilimine giren araç sayısının artacağına dikkat çekerek, araç fiyatlarında ise yüzde 15’lere varan düşüş yaşanacağını söyledi. Düzenlemenin ikinci el araç fiyatlarına etkisine de değinen Yalçın, “İkinci el araç fiyatlarına bu ÖTV matrah güncellemesinin hemen kısa vadede bir etkisi olmaz. Zaten ikinci el fiyatlarındaki düşüş de C ve B segmenti ikinci el araçlarda olur. Ama fiyatların düşmesi hemen olmaz, iki ayı bulur, o da yüzde 2-3 ü geçmez” dedi.

Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, binek otomobil alım-satım işlemlerinde geçerli olacak ÖTV matrah limitlerinin değiştirilmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. “Bu yapılan matrah güncellemesidir” ifadelerini kullanan Yalçın, “Yüzde 80’lik ÖTV diliminde yer alıp fiyatı 320 bin TL olan bir araç bu güncellemeyle yüzde 50’lik ÖTV dilimine girip fiyatı 265 bin TL’ye inecek. Bu güncelleme bu düzenlemeden önce fiyatı 276 bin TL ile 320 bin TL arası olan araçları etkiliyor. Fiyatı 320 bin TL’nin üstündeyse indirim yok” dedi.

Hangi araçlarda ne kadar indirim olacak?

Yapılan düzenleme ile birlikte yüzde 50’lik ÖTV dilimine giren araç sayısı artacağına dikkat çeken Yalçın, “Yüzde 50’lik ÖTV dilimine giren araç sayısının artmasıyla birlikte fiyatlar bir miktar geri gelecek. Bazı 0 km araç modellerinde ÖTV diliminin değişmesiyle birlikte yüzde 15 civarında indirim olacak. Bu indirimle 300 bin TL’lik bir aracın fiyatının yaklaşık 50 bin TL düşmesi anlamına geliyor. Örneğin; bugün 301 bin 900 TL olan Renault Megane Sedan Joy 1.3 TCE EDC versiyonu yeni matrah ile yüzde 80’den 50 dilimine düşecek. Böylece aracın fiyatı da yaklaşık 250 bin TL’ye inecek” diye konuştu.

Hibrit araçlarda 50-60 bin TL civarında düşüş yaşanacak

“Daha önce sınırda olan birçok modelde kayda değer düşüşler olacak. Fiyatlarını güçlükle alt dilimde tutan markalar da bu güncelleme ile rahatladı” açıklamasını yapan Yalçın, hibrit araçlarda ise 50-60 bin TL’ye varan bir düşüş yaşanacağını vurguladı. “Yüzde 45 ve 50 ÖTV diliminde neredeyse hiç araç kalmamıştı” ifadelerini kullanan Yalçın, “Yerli üretim araçların çoğu yüzde 80’lik ÖTV dilimine giriyordu. Güncellemeden önce B segmentinden araç satın alabilme gücü olanlar artık bir üst segmentteki C segmentindeki bazı modelleri satın alabilecek. Güncellemeyle birlikte bazı B segmenti satışları C segmentine kayacak. C segmentindeki tıkanıklık biraz olsun bazı modellerle aşılacak” dedi.

“İkinci elde fiyatların düşmesi iki ayı bulur”

“Kurlar artmaya devam ettikçe ve bu yüzden araç maliyetleri yükseldikçe, matrahlar 3-4 ay sonra yine düşük kalacak” açıklamasını yapan Yalçın, söz konusu düzenlemenin ikinci el araçlara yönelik etkisine de değindi. Yalçın, “İkinci el araç fiyatlarına bu ÖTV matrah güncellemesinin hemen kısa vadede bir etkisi olmaz. Yani ikinci el araç fiyatları hemen düşmez. Zaten ikinci el fiyatlarındaki düşüş de -ki o da bazı modellerde- C ve B segmenti ikinci el araçlarda olur. O da bazı modellerinde. Ama fiyatların düşmesi hemen olmaz, iki ayı bulur, o da yüzde 2-3 ü geçmez. Ayrıca yüksek maliyetli ikinci el araç satın alana bayi ve galeriler, fiyatların düşmesiyle ellerindeki ikinci el araçlar sıfır fiyatlarından yüksek kalacak. Buna dayanamayacak olan bayi galeri ve esnaf fiyatları aşağı çeker ikinci elde. Gücü olan çekmez. 3-4 ay daha bekler ki tekrardan sıfır fiyatları yeniden yükselsin” diye konuştu.