Hopi, Perakende Raporu 2025’i yayımladı

Boyner Grubu’nun ‘dijital icadı’ olarak yola çıkan ve bugün Türkiye’nin ilk ve tek müşteri teknolojileri şirketine dönüşen Hopi, perakende sektörünün gelecek stratejilerine yön verecek önemli bir çalışmaya imza attı. 30 farklı sektörden 300’den fazla markanın ve 20 milyon kullanıcının anlık verileriyle hazırlanan “Hopi Perakende Raporu 2025”, pazarın hacim koruma çabasını ve tüketicinin değişen motivasyonlarını verilerle ortaya koyuyor.

Hopi’nin sadakat programı kimliğinin ötesine geçerek bir müşteri teknolojileri platformu kurduğunu belirten Hopi CEO’su Elif Ateşok Şatıroğlu raporun sektöre sunduğu içgörülere ilişkin şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl ilkini paylaştığımız perakende raporumuzla sektörde yeni bir dönem başlatmıştık. Bugün geldiğimiz noktada Hopi artık sadece rakamları raporlayan değil; müşteriyi davranışı, motivasyonu ve potansiyeliyle anlayan bir öngörü mekanizması haline geldi. Çünkü perakendede başarı artık yalnızca faturanın toplamında değil, o faturanın içindeki davranış kodlarını anlayabilmekte yatıyor. Hopi olarak 20 milyon kullanıcıdan elde ettiğimiz gerçek zamanlı veri ve içgörü gücümüzle perakendenin değişen dinamiklerini anlamaya ve sektörle paylaşmaya devam ediyoruz. 2025 yılında Hopi platformunda gerçekleşen 54 milyar TL’lik işlem hacmini analiz ederek perakende trendlerini tüketici davranışının tam merkezinden okuyabiliyoruz. Amacımız, verinin gücünün sahadaki aksiyonu nasıl doğrudan satışa ve kazanca dönüştürmesini sağlamak."

“Perakendede Taktikler Değişmezse Sonuç Değişmiyor”

Raporun detaylarını ve perakende dünyasındaki yeni tüketici kodlarını paylaşan Hopi Growth, Data ve Merchant Success’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mihrican Ünlü, verinin gücünün artık sadece toplamakta değil, onu anlamlandırmakta olduğunu vurguladı. Ünlü; “20 milyon kullanıcımızın oluşturduğu ekosistemde 9,2 milyon müşterinin çoklu sektör davranışıyla 3500’ten fazla mikro segmente sahibiz. Biz, bu segmentleri analiz ederek markalarımıza sadece geçmişi değil, geleceği de okuyabilecekleri bir perspektif sunuyoruz. Raporda her özel güne sektör, müşteri segmentleri, demografi ve bölgesel kırılımlar bazında detaylı şekilde yer verdik. Bu analizler bize çok net bir gerçeği gösterdi: tüketici artık çok daha bilinçli ve nokta atışı alışveriş yapıyor. 2025 yılında birçok marka aynı kampanya dönemleri ve indirim kurgularıyla ilerledi ancak bu yaklaşım artık geçmiş yıllardaki kadar güçlü sonuç üretmiyor. Müşteri davranışı hızla değişirken perakendede kullanılan taktiklerin büyük ölçüde aynı kaldığını görüyoruz. Verilerimiz, 11.11 kampanyalarının etkisi zayıflarken müşterinin odağının giderek Black Friday’e kaydığını gösteriyor. Kasım ayını birden fazla kampanyaya bölmek yerine tüketicinin gerçekten beklediği güçlü fırsat dönemine odaklanmak daha etkili bir strateji olacaktır. 2026 için tüm bu içgörüleri kılavuz niteliğinde incelemenizi ve aksiyonları bu doğrultuda oluşturmanızı tavsiye ediyoruz.” dedi.

Alışverişten Vazgeçmeyen Müşteri Bütçesini Yeniden Kurguluyor

2025’te perakende pazarında büyüme üretmek zorlaşırken tüketici alışverişten tamamen vazgeçmek yerine harcama davranışını yeniden şekillendirdi. Rapora göre müşteri sayısı %4, işlem adedi ise %3 geriledi. Sepet ve yıllık müşteri bütçesi nominal olarak artsa da enflasyondan arındırıldığında büyüme yalnızca %6 seviyesinde kaldı. Sepetteki ürün adedi ve çeşitliliğinin sabit kalması, tüketicinin daha fazla ürün almak yerine mevcut bütçesini daha planlı ve dikkatli dağıttığını gösteriyor.

Sadık müşterilerde kişi başı harcamanın reel olarak %10 artması ise bu segmentin ekonomik zorluklara rağmen markalarına olan bağlılığını koruduğunu kanıtlıyor. Geçtiğimiz yıl sadık müşteri segmentinde büyüme reel bazda %73 olarak görülürken, 2025 verileri bu kitlenin de ekonomik koşullara uyum sağlayarak harcamalarını daha kontrollü yönettiğini gösteriyor. Buna rağmen sadık müşteriler diğer segmentlere göre ortalama 4 puan daha yüksek harcama yapmayı sürdürerek pazarın en dirençlilerinden biri olmaya devam etti.

AVM’lerde Yeni Gerçek: Daha Az Mağaza, Daha Odaklı Ziyaret

2025 verileri tüketicinin fiziksel alışverişte de daha seçici davrandığını gösteriyor. AVM ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre %13 artış gösterse de girilen mağaza sayısı %7 geriledi. Buna karşılık AVM’de geçirilen süre %33 arttı. Bu tablo tüketicilerin artık AVM’de çok daha uzun zaman geçirdiğini ancak nokta atışı yaparak gerçekten ilgilendiği markalara odaklandığını ve daha derinlemesine ziyaret ettiğini gösteriyor. Geçirilen sürenin artmasında, yeme-içme noktaları gibi sosyalleşme alanlarının yanı sıra ziyaret edilen mağazalardaki deneyim süresinin uzaması da etkili oluyor. Tüketici artık sadece bakıp geçmiyor; girdiği mağazada daha fazla vakit geçirerek markayla bağ kuruyor. Bu da mağaza içi deneyimi zenginleştirecek ve uzun ziyaret süresini satış dönüşümüne bağlayacak stratejilerin önemini ortaya koyuyor.

Özel Günler Hala Güçlü Ancak Aynı Perakende Taktikleri Artık Aynı Sonucu Üretmiyor

Perakende takviminde yer alan özel günlerin etkisi de değişmeye başladı. 2025 yılında birçok özel gün, bir önceki yıla kıyasla daha düşük performans gösterdi. Kurban Bayramı ve Babalar Günü hala lider dönemler olarak zirvede yer alsa da bazı kampanya dönemlerinde belirgin düşüşler dikkat çekti. Özellikle 11.11 kampanyalarında 5 puanlık gerileme görülürken, Black Friday ve yılbaşı dönemlerinde de bir önceki yıla göre 2–3 puanlık düşüş yaşandı.

Hopi verileri gösteriyor ki tüketici Kasım fırsatlarını değerlendirmek için Black Friday’i bekliyor. Bu nedenle 11.11 kampanyalarının etkisi zayıflamaya başladı. Hatta yılbaşı alışverişinin bir kısmı da Kasım fırsatlarına kayıyor. 2025 verilerine göre tüketicilerin %19’u yılbaşı hediyelerini Kasım kampanyalarında satın aldı.

Bir diğer önemli içgörü ise kampanya yoğunluğunun özel günlerin etkisini azaltmaya başlaması. 2025 yılı perakende markalarının neredeyse her ay büyük indirim kampanyaları yaptığı bir yıl oldu. Bu durum özel günlerin tüketici gözündeki değerini zayıflatıyor. Oysa her ay büyük kampanya yapmak yerine, özel günlerin anlamını koruyan ve yılın diğer dönemlerinde farklı müşteri segmentlerine yönelik hedefli kampanyalar tasarlamak çok daha güçlü sonuçlar yaratabiliyor.

Hopi Anketi: Umutlu iyimserlik harcama davranışına aynı ölçüde yansımıyor

Hopi, 2026 yılına ilişkin beklentileri anlamak amacıyla uygulama içi anket yetkinliğiyle kullanıcılarına doğrudan sorular yöneltti. Araştırma sonuçları, tüketicilerin yeni yıla psikolojik olarak daha umutlu girdiklerini gösterse de bu iyimserliğin harcama davranışına aynı ölçüde yansımadığını ortaya koyuyor. Bu durum, geçmiş yıllarda tüketici güveni arttığında harcamanın da aynı hızla yükseldiği dönemin değişmeye başladığını gösteriyor.

Tüketiciler alışveriş kararlarında artık daha sorgulayıcı bir yaklaşım sergiliyor. “Buna gerçekten değer mi?”, “Şimdi almak mantıklı mı?” ve “Bu fırsat gerçekten avantajlı mı?” gibi sorular satın alma kararının merkezine yerleşmiş durumda.

Araştırma ayrıca tüketici psikolojisinin demografiye göre önemli farklılıklar gösterdiğini ortaya koyuyor. Kadın tüketicilerin %64’ü yeni yıla çok daha umutlu baksa da bu motivasyon kontrolsüz bir harcamaya dönüşmüyor ve kadınlar bütçe yönetiminde rasyonel kalmaya devam ediyor. Erkek tüketiciler ise harcama konusunda çok daha temkinli ve frene basmış bir duruş sergiliyor. Bu tablo, 2026’ya girerken tüketici davranışını tanımlayan ana kavramın “bilinçli tüketim” olduğunu gösteriyor.