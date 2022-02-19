İçinde 1100 Porsche bulunan gemi okyanusta sürükleniyor

Kargo gemisinde bin 100 Porsche dahil olmak üzere çok sayıda lüks araç olduğu belirtiliyor. Yangında geminin envanterinin ne kadar zarar gördüğü bilinmiyor.

Bir otomotiv kuruluşu olan Drive, 189 Bentley de dahil olmak üzere yaklaşık 4 bin lüks aracın gemide olduğunu tahmin ettiğini duyurmuştu.

PORTEKİZ BASININA AÇIKLAMA YAPAN PORTEKİZ DONANMA SÖZCÜSÜ JOSE SOUSA LUİS, 16 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNÜ FELİCİTY ACE ADLI 200 METRE UZUNLUĞUNDAKİ BÜYÜK YÜK GEMİSİNİN AMBARINDA YANGIN ÇIKTIĞI İÇİN YARDIM İSTEDİĞİNİ, 22 KİŞİLİK MÜRETTEBATIN HELİKOPTERLE KURTARILDIĞINI VE GEMİNİN YANAR HALDE MÜRETTEBATSIZ SEYRETTİĞİNİ SÖYLEDİ.

FELİCİTY ACE GEMİSİNİN BATMA VEYA KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA TEHLİKESİ BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI İÇİN PORTEKİZ DONANMASINDAN BİR GEMİNİN BÖLGEYE GÖNDERİLDİĞİ KAYDEDİLDİ.

DİĞER YANDAN FELİCİTY ACE’İN ATLAS OKYANUSU ÜZERİNDEKİ PORTEKİZ’E BAĞLI AZORLAR ADASI’NDA BİR LİMANA ÇEKİLMESİ İÇİN GEMİNİN SAHİBİ FİRMANIN BİR YOL BULMAYA ÇALIŞTIĞI BELİRTİLDİ.

PORTEKİZ BASININDA YER ALAN HABERLERDE, ABD’NİN DAİSVİLLE LİMANI’NA VARMAK İÇİN ALMANYA’NIN EMDEN LİMANI’NDAN HAREKET EDEN BÜYÜK YÜK GEMİSİNDE, PORSCHE VE BAŞKA DİĞER MARKA ARABALARIN BULUNDUĞU KAYDEDİLDİ.