Virgosol’den küresel atılım: Yeni logosu ve yapay zeka vizyonuyla markasını yeniledi

Virgosol, tecrübesinin üzerine inşa ettiği gelecek vizyonunu yansıtan ‘Engineering Confidence’ mottosu ve yeni logosuyla marka kimliğini yeniledi. Yönetilen ve profesyonel hizmetlerle derinleştirdiği uzmanlığını ürünleriyle ölçekleyen şirket, yapay zekâyla kaliteyi dijital ürünün fikir aşamasından canlı kullanıma kadar her aşamaya yayıyor. Teknoloji yatırımlarıyla ürünlerini küresel pazara hazırlayan Virgosol, Türkiye’den dünya çapında kabul gören bir teknoloji markası çıkarma hedefini, küresel büyüme stratejisinin merkezine yerleştiriyor.

“2027’de küresel arenada cesur ve büyük adımlar atacağız”

Virgosol Kurucu Ortağı ve Co-CEO’su Arzu Barbaros, şirketin yeni marka kimliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Virgosol’ü kurduğumuzda vizyonumuz netti. Kaliteyi dijital ürünün tüm yaşam döngüsüne yaymak istiyorduk. Asıl mesele bunu ölçekleyebilmekti. Yedi yılda müşterilerimizle yan yana çalıştığımız yüzlerce projede uzmanlığımızı derinleştirirken, uygulamada gözlemlediğimiz ihtiyaçları ürünlerimize taşıdık. Profesyonel hizmetlerimizin ve ürünlerimizin birbirini beslediği bu yapıda yapay zekâ bize çok daha geniş bir ölçek kazandırıyor. Amiral gemimiz RabbitQA, bu birikimin en güçlü örneği. Şimdi bu tecrübeyi daha fazla kuruma ve pazara taşıma zamanı. 2027’de bu hedefle küresel arenada cesur ve büyük adımlar atacağız.”

“Güven artık kanıtlanması gereken bir mühendislik çıktısı”

Virgosol Kurucu Ortağı ve Co-CEO’su Miraç Emektar ise şunları söyledi: “Yapay zekâ yazılım geliştirme hızını ve ölçeğini kökten değiştiriyor. Artık belirleyici olan, daha hızlı kod üretmenin ötesinde, ekiplerin bütünüyle hâkim olmadığı kodların güvenilirliğini kanıtlayabilmek ve bu hızın beraberinde getirdiği karmaşıklığı güvenle yönetebilmek. Bu da kalite mühendisliğini hiç olmadığı kadar önemli hale getiriyor. Yeni mottomuz ‘Engineering Confidence’ da buradan geliyor. Güveni bir mühendislik çıktısı olarak ele alıyor ve her aşamada somut olarak ortaya koyuyoruz. Kalite mühendisliğinin geleceğinin bu yaklaşım üzerine kurulacağına inanıyoruz. Hedefimiz, ‘dijital ürün kalitesi’ denince dünyada ilk akla gelen teknoloji şirketlerinden biri olmak.”

Yenilenen kimliğin değişmeyen temeli güven

Virgosol’ün yenilenen marka kimliği, şirketin kaliteye bakışını görsel bir dile taşıyor. Bu bakış, kaliteyi iş bittikten sonra kontrol edilen bir aşama olarak görmek yerine, fikirle başlayan, her adımda şekillenen ve ürün yaşadığı sürece devam eden bir süreç olarak ele alıyor. Yeni logoda, kodlamanın temel işaretlerinden olan ve mühendisliği temsil eden eğik çizgi (slash) ile bir dijital ürünün doğrulandığını ve yayına hazır olduğunu gösteren onay işareti bir araya geliyor. Virgosol’ün yeni dönem mottosu ‘Engineering Confidence’, mühendislik yoluyla güven inşa etme yaklaşımını ifade ederken; şirketin insan uzmanlığı, yapay zekâ, otomasyon ve veriyi bir araya getiren kalite anlayışını tek bir çatı altında topluyor.

Uzmanlıktan doğan ürünlerin hedefi küresel pazar

Virgosol, sahada geliştirdiği kalite mühendisliği birikimini ürün portföyüne taşıyor. Portföyde, dijital ürün kalitesini gereksinim analizinden canlı ortamın takibine kadar uçtan uca yöneten çok ajanlı yapay zekâ platformu RabbitQA’nın yanı sıra yük ve performans testlerine odaklanan Loadmance, yeni nesil test otomasyon ürünü AutoRunner, DDoS atak zafiyetini test eden DDoSphere, POS ve SoftPOS’ları insansız test eden Roboclick ve 150’nin üzerinde gerçek cihaz barındıran mobil cihaz parkuru MobileHub yer alıyor. Virgosol, 2026'da Londra’da düzenlenen The AI Awards’ta ‘En İyi Yapay Zekâ Ürünü’ seçilen RabbitQA’nın ardından diğer ürünlerini de 2027'de küresel pazara taşımaya hazırlanıyor.