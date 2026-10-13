Uzmanlar, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Uzmanlar, ödemeler dengesinde turizm sezonunun etkisiyle seyahat gelirlerindeki artış ve taşımacılık gelirlerindeki toparlanmanın hizmetler dengesini desteklediğini, dış ticaret açığındaki aylık daralmanın da cari işlemler hesabının beklentilerin üzerinde fazla vermesinde etkili olduğunu bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 8 milyar 205 milyon dolarlık fazla gerçekleşti.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 3 milyar 746 milyon dolar oldu. Yıllıklandırılmış verilere göre, ağustos ayında cari açık yaklaşık 42,1 milyar dolar olurken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 78,4 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,9 milyar dolar fazla verirken birincil gelir dengesi 25,6 milyar dolar, ikincil gelir dengesi 1,9 milyar dolar açık kaydetti.

AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Yılın kalan döneminde, küresel emtia fiyatlarındaki son gelişmelerin ışığı altında, 2026 yılı ortalama enerji fiyatları beklentisinin yükselmesi yukarı yönlü riskleri canlı tutarken, tedarik zincirlerindeki aksamaların ve devam eden bölgesel gerilimin taşımacılık gelirleri ve seyahat (turizm) gelirleri üzerindeki olumsuz etkileri beklentilerin aksine sınırlı kalmaktadır." dedi.

Bürümcekçi, finansman tarafında, yüksek cari fazla ve yüklü net hata noksan girişine karşılık finansman hesabının açık vermesi ile resmi rezervlerde 7,1 milyar dolar yükseliş gözlendiğini belirtti.

- "Turizm sezonunun etkisiyle seyahat gelirlerindeki artış ve taşımacılık gelirlerindeki toparlanma hizmetler dengesini destekledi"

Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Kutay Gözgör de altın ve enerji hariç cari işlemler hesabının (çekirdek cari denge) bir önceki ayki 4,8 milyar dolar fazladan 8,2 milyar dolar fazlaya yükselmesinin ekonominin temel eğilimindeki görünüm açısından olumlu bir sinyal olarak öne çıktığını söyledi.

Cari işlemler dengesinin alt kalemleri incelendiğinde, hizmetler dengesinin cari dengeye sağladığı pozitif katkının ağustosta da sürdüğünü gözlemlediklerini bildiren Gözgör, "Turizm sezonunun etkisiyle seyahat gelirlerindeki artış ve taşımacılık gelirlerindeki toparlanma hizmetler dengesini desteklerken, dış ticaret açığındaki aylık daralma da cari işlemler hesabının beklentilerin üzerinde fazla vermesinde etkili oldu." dedi.

Gözgör, ağustos ayında hizmet gelirlerinin güçlü katkısı ve dış ticaret açığındaki aylık iyileşme sayesinde cari işlemler dengesinin beklentilerin üzerinde fazla verdiğini ifade etti.

Enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmelerin cari denge görünümündeki en önemli risk unsurları olmaya devam ettiğini kaydeden Gözgör, eylül ayında ithalatın yıllık bazda yüzde 5,9 artmasında enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisinin öne çıktığını, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin petrol ve doğal gaz fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmasının yılın geri kalanında dış ticaret açığı ve cari açık açısından yukarı yönlü riskleri artırdığını dile getirdi.

Gözgör, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yıl sonu beklentilerimiz açısından, piyasa genelinde 2026 yılı cari açık tahminleri yaklaşık 50 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Brent petrol için 84 dolar/varil varsayımımız doğrultusunda 2026 yıl sonu cari açık beklentimizi 52,9 milyar dolar seviyesinde koruyoruz. Yaz aylarında turizm gelirlerinin cari dengeye sağladığı güçlü katkının, sezonun sona ermesiyle birlikte kademeli olarak azalmasını bekliyoruz. Enerji fiyatlarının yüksek seyri ve jeopolitik risklerin devam etmesi de yılın kalan döneminde cari açık üzerindeki baskının sürmesine neden olabileceğini düşünüyoruz."