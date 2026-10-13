Döviz ve altın güne nasıl başladı? (13 Ekim 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 49,3680 seviyesinde bulunuyor.

13.10.2026 09:42:230
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (13 Ekim 2026)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 49,2920'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 49,3680 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,4 artışla 55,2000'den, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 65,3040'tan işlem görüyor.

Altında son durum

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 653 liradan işlem görüyor.

Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 6 bin 615 liradan tamamlamıştı.

Bugün güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 6 bin 653 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 911 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 445 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da yüzde 0,5 değer kazancıyla 4 bin 193 dolardan işlem görüyor.

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