İhracat ikliminde bozulma sürüyor

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Kasım'da düşerek 47,8 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin ana ihracat pazarlarından gelen negatif sinyaller Kasım ayında da devam etti. İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Kasım'da da endeks değer 50'nin altında kaldı ve Türk imalatçılarının ihracat ikliminde üst üste dördüncü ay bozulmayı işaret etti.

Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Ekim'de 47,9 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Kasım'da hafif bir düşüşle 47,8 olarak gerçekleşti. Talep koşullarındaki zayıflama ılımlı düzeyde olmakla birlikte Haziran 2020’den bu yana en yüksek oranda kaydedildi.

Türk imalat sektörü ihracatındaki payı yaklaşık yüzde 7 olan ABD’de üretim Kasım ayında belirgin bir şekilde azaldı ve söz konusu düşüş Ağustos'tan bu yana en yüksek hızda gerçekleşti. PMI verilerinin kapsadığı ve Türk imalat sanayi ihracatı içerisindeki payı yaklaşık yüzde 39 düzeyinde olan Avrupa’nın büyük bir bölümünde ekonomik aktivite yavaşladı.

Ortadoğu'da aktivite pozitif yönde

Birleşik Krallık, Fransa ve Hollanda, daralmanın Ekim ayına göre belirginleştiği ülkeler arasında yer aldı. Almanya, İtalya ve İspanya’da ise hafifleyerek de olsa düşüş devam etti. Ortadoğu, küresel ekonomide büyümenin merkezi olma özelliğini Kasım ayında da sürdürdü. Rapor kapsamında takip edilen beş Ortadoğu ülkesi, imalat sektörü ihracat pazarının yüzde 6’sını oluşturuyor.

Bunlar içerisinde en büyük pazar konumunda bulunan BAE’de petrol dışı ekonomik aktivite kasımda son 10 ayın en düşük oranında da olsa güçlü şekilde artmaya devam etti. Benzer şekilde Katar ve Suudi Arabistan’da büyüme kaydedilirken Lübnan ve Mısır’da ise üretim daralma gösterdi.

Ortadoğu haricinde, Hindistan son üç ayın en yüksek büyüme oranını kaydederek talepteki iyileşmenin kaynaklarından biri olmaya devam etti. Takip edilen ekonomiler içerisinde en keskin üretim daralması Tayvan’da yaşandı. Bu ülkede imalat sanayi üretimi belirgin bir şekilde azaldı ve düşüş eğilimi sekizinci aya ulaştı. Ancak Kasım'daki gerilime Ekim ayına göre daha ılımlı düzeyde gerçekleşti.