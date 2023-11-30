İhracatçılara 4 adımda yol haritası

Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünden mezun olmasının ardından Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan, kariyerinin 12 yılını ASELSAN’da proje yönetimi ve iş geliştirme alanlarında şekillendiren Erdinç Mert’in kurduğu BeNova Consulting, sektör devlerine profesyonel danışmanlık hizmeti veriyor.

BeNova Consulting Genel Müdürü Erdinç Mert, “Geçtiğimiz dört sene içerisinde ne yazık ki ihracat alanında beklenen sıçrama gerçekleşmedi ve bu sene ihracat rakamları olarak 250-260 milyar dolarları konuşuyoruz. Dolar bazında ihracattaki büyüme devam etse de istenen ivme yakalanamadı. Oysa ki potansiyelimiz değerlendirildiğinde bu hedeflerin çok daha üstüne çıkmamız mümkün.” diye konuştu.

Hedefler kadar, bunlara nasıl ulaşılacağına odaklanma ile öncelikle ihracat odaklı bölge, ülke ve ürün bazlı rekabetçi analizler yaparak stratejiler geliştirmesi gerektiğini aktaran Mert, “Çoğu şirketimiz ihracat için ciddi bir çaba harcamıyor, tesadüfen ihracat yapıyorlar. Doğru strateji, doğru analizler ve doğru ekiplerle ihracatı artırmak hayal değil. Şimdiye kadar ihracat danışmanlığı verdiğimiz şirketlerde bunu fazlasıyla gözlemledik. Doğru stratejiyle yola çıkıp doğru ülkelere yoğunlaştığımızda ihracatlar tahmin edemeyecekleri boyutlara ulaştı. Sektöre göre değişmekle birlikte, şirketler sürdürülebilir olmak istiyorlarsa en az %50-70 oranında ihracat yapmalılar. Aksi takdirde gelecekte ciddi sıkıntılarla karşılaşabilirler” dedi.

Erdinç Mert, 2024 yılı ihracat hedefi olan 267 milyar dolara ulaşmak için şu yol haritasını önerdi:

1-Mevcut ihracat durumunuzu değerlendirin

Başlangıçta, neden ihracat yapmayı amaçladığınızı net bir şekilde anlamak önemlidir. Neden ihracat yapmak istiyorsunuz? İlk cevabınız muhtemelen gelirinizi ve karlılığınızı artırmak olacaktır. Bunun yanı sıra maliyetlerinizi yaymak, yeni pazarlara erişmek ve büyüme hızınızı artırmak için de ihracat yapmayı düşünebilirsiniz. Peki, ihracata başlamak için hazır mısınız? Mevcut bir ihracat/satış mekanizmanız ve bu amaca uygun bir ekibiniz var mı? İhracata başlamak ve sipariş almak zaman alıcı olabilir. Bu nedenle, ilk adım olarak çabalarınızı destekleyecek kaynaklara sahip olduğunuzdan emin olmalısınız. İhracat süreci sabır gerektiren bir iştir; uzun bir dönem boyunca satış yapmadan yatırım yapmayı göze almanız gerekebilir. Çalışanlarınızın uluslararası işleri yürütme yeteneklerini değerlendirin; yetersizse, bu vizyona sahip yeni ekip üyelerini takımınıza dahil etmeyi düşünün.

2-Eylem planı hazırlayın

İhracat operasyonlarına başlamadan önce, mutlaka ihracat stratejinizi oluşturun. İhracat stratejinizi oluştururken ilk olarak, hangi bölgelere odaklanmanız gerektiğine ve hangi alanlara yoğunlaşmanız gerektiğine karar vermelisiniz. Rekabet avantajınızı belirleyin ve hangi ürünlerin uluslararası pazarlarda en iyi performansı sergileyeceğine karar verin. Bu aşamada hedeflerinizi netleştirin ve bütçenizi belirlemeyi unutmayın. Satış, gelir ve karlılık açısından ne tür hedefler belirlediğinizi açıkça ortaya koyun. İhracattan ne zaman getiri beklediğinizi belirten bir ihracat bütçesi oluşturun. İhracat faaliyetlerinizi iyi bir şekilde yönetmek için etkili bir plan oluşturun. İhracat operasyonlarını denetleyecek, liderlik edecek nitelikli bir kişiyi görevlendirin. Eylem planınızı oluştururken, devlet tarafından sunulan ihracat teşvikleri, hibeler ve destekler konusunda araştırma yapmayı ihmal etmeyin.

3-Hedef ülkelerinizi belirleyin

Dünya geneline odaklanmak her zaman mümkün olmadığından, başlangıç aşamasında odaklanacağınız ülkeleri dikkatlice seçmelisiniz. Bu amaçla, hedef bölge ve ülke analizini ayrıntılı bir şekilde yapmanız gerekmektedir. Ürünleriniz için talebin en güçlü olduğu bölgeleri belirlemek için profesyonel danışmanlık da alabilirsiniz. Bu yaklaşım, yanlış ülkelere yatırım yapma riskinizi azaltacak ve uzun vadede daha büyük başarılara imza atmanıza yardımcı olacaktır. Potansiyel rakipleri, tedarikçileri ve müşterileri tanımak adına fuarlara katılmak önemlidir. Uzaktan ihracat yapmak her zaman mümkün olmayabilir. Bu yüzden yurtdışına seyahat edebilecek, sizi temsil edebilecek ve müşterilerle iletişim kurabilecek bir ekip oluşturmayı unutmamalısınız. Seyahat masrafları için devletten alabileceğiniz hibe ve destekleri araştırmak da faydalı olacaktır.

4-Hedef ülkelerinize özel pazarlama stratejisi geliştirin

Bu durumda, KOBİ'lerin sorması gereken ilk soru, "İhracatta pazarlama stratejimizi nasıl planlamalıyız?" olmalıdır. İlk olarak, her ülkenin kendine özgü dinamiklere sahip olduğunu anlamalısınız ve bu nedenle her hedef ülke için özelleştirilmiş bir pazar giriş stratejisi oluşturmayı unutmamalısınız. Yurtdışı pazarlara erişim sağlarken, yerel kuralları ve kültürel tercihleri göz önünde bulundurmalısınız. Ürününüzü ve pazarlama yaklaşımınızı uyarlamaya hazır olun. Hedef kitlenize en etkili şekilde nasıl ulaşabileceğinizi düşünmelisiniz. Marka ve etiketlerinizde yapmanız gereken tüm değişiklikleri gözden geçirin; hatta ürün adınızı bile yeniden düşünmeniz gerekebilir. Bazen, ürün spesifikasyonlarını belirli ülkelere özgü olarak değiştirerek rekabet avantajı elde edebilirsiniz. Yurtdışındaki müşterilere daha kolay ulaşmak için temsilciler veya bayiler kullanmayı düşünebilirsiniz. Ancak, temsilci seçimine ve yönetimine geçmeden önce bu mekanizmayı detaylı bir şekilde düşünmelisiniz. Aksi takdirde, farklılıklar uzun vadede olumsuz sonuçlar doğurabilir. Yurtdışında daha etkin olmak için iş ortaklıkları kurmayı, yerel ofisler açmayı veya ortak üretim gibi alternatifleri de göz önünde bulundurmalısınız.



