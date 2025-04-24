İkinci el araç fiyatları yükseldi ama reel fiyatlar düşüyor

arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, “Martta bayram öncesi 2.el araç piyasasında bir hareketlilik yaşandı. Ancak enflasyon etkisiyle baktığımızda, şubat ayına kıyasla reel anlamda bir gerileme var” dedi.

Otomobil dikeyindeki online ilan platformu arabam.com, mart ayının ikinci el ilan verilerine dayanarak hazırladığı analizi paylaştı. İlan fiyatları baz alınarak oluşturulan arabam.com Aylık Fiyat Endeksi’ne göre, şubat ayında 783.068 TL olan ilan fiyatları, mart ayında ortalama 786.737 TL oldu. Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar ise, şubat ayına kıyasla %1,94’lük düşüş yaşadı.

arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, konuyla ilgili “Mart ayında, Ramazan Bayramı öncesi dönemde ikinci el araç piyasasında belirgin bir hareketlilik yaşandı. Döviz kurlarındaki artışla birlikte ilan fiyatlarında da yukarı yönlü bir eğilim gözlemledik. Ancak fiyatlara enflasyon etkisiyle baktığımızda, şubat ayına kıyasla reel anlamda bir gerilemeden söz etmek mümkün. Nisan ayında ise, bu hareketliliğin daha da ivme kazanmasını bekliyoruz” ifadesinde bulundu.

2. el otomobil piyasasının nabzını tutan arabam.com’un mart ayı ilanlarında ise trendler şöyle gelişti:

İlanlarda en çok görülen marka ve modeller

Mart ayında arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen oldu. Model bazında bakıldığında ise mart ayında ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri sırasıyla Clio, Megane, Egea, Astra, Corolla, Focus, Passat, Polo, Civic ve Corsa oldu.

İlanlarda gözlemlenen fiyat aralıkları arabam.com verilerine göre, mart ayında 500.000 TL’ye kadar olan araçların ilan oranı %37,3’e yükselerek bir önceki aya göre %1,5 puanlık artış gösterdi. 1.000.000 TL üzerindeki araçların ilan oranı ise %25,3’e gerileyerek şubat ayına kıyasla %0,7 puanlık bir düşüş kaydetti.

İlanların model yılına göre dağılımı 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı %27,1 oldu. 6-9 yaş aralığındaki araçların ilan oranı %16,5 olurken, 10-15 yaş aralığındaki araçlar için bu oran %27,3 olarak kaydedildi. 16-20 yaşındaki araçların ilan oranı %12,9 olurken, 20 yaş ve üzeri araçların ilan oranı bir önceki aya göre %1,3 puan artarak %16,2’ye yükseldi.

İlanlarda orta segment motorlar öne çıktı arabam.com verilerine göre motor hacmi 1201-1400 cm³ aralığındaki araçların ilan oranı %30’a yükselerek bir önceki aya kıyasla %1 puanlık artış gösterdi. Bu segment, ilanlardaki en yüksek ikinci payı alırken, en yüksek pay ise %48 oranıyla 1401-1600 cm³ motor hacmine sahip araçlara ait oldu. Diğer motor hacmi gruplarında ise önemli bir değişiklik gözlemlenmedi.

Dizel araçların ilan oranı geriledi arabam.com’da ilana giren araçlar yakıt tipine göre incelendiğinde, dizel araçların oranında düşüş gözlemlendi. Şubat ayında %49,7 ile en yüksek seviyeye çıkan dizel araç ilanları, mart ayında %48,3’e gerileyerek %1,4 puanlık bir düşüş kaydetti. Buna karşılık benzinli araçların ilan oranı artarak %28,5’e ulaştı. Elektrikli ve hibrit araçların oranları sabit kalırken, LPG’li araçlarda ise %0,8 puanlık bir artış görüldü.