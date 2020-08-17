İlaç sektöründe dev satın alma planı

Fransız ilaç şirketi Sanofi, yeni CEO Paul Hudson ile yenilikçi terapiler eksenindeki büyümesini artırmak için ABD’li biyoteknoloji şirketi Principia Biopharma’yı yaklaşık 3,4 milyar dolara satın almayı planlıyor.

Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, satın alma sonucunda çoklu skleroz ve bazı oto immune hastalıklara yönelik tedavilere odaklanan şirketin tamamı Sanofi'nin kontrolüne geçmiş olacak.

Geçtiğimiz ay Bloomberg Sanofi'nin içinde Principia'nın da olduğu bazı biyoteknoloji şirketlerinin alımı üzerine çalıştığını bildirmişti.

Yapılan açıklamaya göre, Sanofi hisse başına 100 dolar ödeme yapacak. Principia'nın hisseleri bu senenin başından bu yana yaklaşık yüzde 66 yükseldi.

Bu anlaşma bu sene Mart ayında Gilead Sciences'ın kanser ilacı üreticisi Forty Seven Inc.'yi 4.9 milyar dolara satın almasının ardından yapılan ilkinci büyük satın alma oldu.