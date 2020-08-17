  • BIST 100
    1080,73
    %-0,29
    En Düşük
    1077,29
    En Yüksek
    1090,16
  • DOLAR
    7,39
    %0,24
    Alış
    7,3869
    Satış
    7,3907
    En Yüksek
    7,3970
  • EURO
    8,75
    %0,28
    Alış
    8,7519
    Satış
    8,7580
    En Yüksek
    8,7699
  • ALTIN
    463,83
    %0,65
    Alış
    463,7131
    Satış
    463,9460
    En Yüksek
    464,9784

İlaç sektöründe dev satın alma planı

Fransız ilaç şirketi Sanofi, ABD’li biyoteknoloji şirketi Principia Biopharma’yı yaklaşık 3,4 milyar dolara satın almayı planlıyor.

17.08.2020 12:04:000
Paylaş Tweet Paylaş
İlaç sektöründe dev satın alma planı

Fransız ilaç şirketi Sanofi, yeni CEO Paul Hudson ile yenilikçi terapiler eksenindeki büyümesini artırmak için ABD’li biyoteknoloji şirketi Principia Biopharma’yı yaklaşık 3,4 milyar dolara satın almayı planlıyor.

Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, satın alma sonucunda çoklu skleroz ve bazı oto immune hastalıklara yönelik tedavilere odaklanan şirketin tamamı Sanofi'nin kontrolüne geçmiş olacak.

Geçtiğimiz ay Bloomberg Sanofi'nin içinde Principia'nın da olduğu bazı biyoteknoloji şirketlerinin alımı üzerine çalıştığını bildirmişti.

Yapılan açıklamaya göre, Sanofi hisse başına 100 dolar ödeme yapacak. Principia'nın hisseleri bu senenin başından bu yana yaklaşık yüzde 66 yükseldi.

Bu anlaşma bu sene Mart ayında Gilead Sciences'ın kanser ilacı üreticisi Forty Seven Inc.'yi 4.9 milyar dolara satın almasının ardından yapılan ilkinci büyük satın alma oldu.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

MB'den 10 milyar liralık repo ihalesi

MB'den 10 milyar liralık repo ihalesi

Japon ekonomisinde rekor küçülme

Japon ekonomisinde rekor küçülme

Bütçe açığı 139,1 milyar liraya ulaştı

Bütçe açığı 139,1 milyar liraya ulaştı

Yorum Yaz