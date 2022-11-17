"İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde konut kuraları çekildi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında Muş ve Kilis'te inşa edilecek konutlar için kura çekimi yapıldı.

Kilis Spor Salonu'ndaki kura çekimi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan ile yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin adları tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı. Vatandaşlar, isimleri açıklandığında sevinç yaşadı. Vali Soytürk, törendeki konuşmasında, böyle bir projeyi başlattığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Proje kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının teknik altyapıyı oluşturduğunu anlatan Soytürk, kurada ismi çıkanları tebrik etti.

Vali Soytürk, ilk kurayı seyirciler arasından bir çocuğa çektirdi. Kurada ismi çıkan ilk engelli hak sahibi ise Songül Koçak oldu.

Kilis'ten 550 konut için 4 bin 146 kişinin başvurduğu bildirildi.

Muş'ta da noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine katılan vatandaşlar, heyecanla isimlerinin çıkmasını bekledi.

Muş Vali Vekili Mustafa Ayvat, proje kapsamında bin 71'i Muş merkezinde, 79'u Korkut ilçesinde olmak üzere bin 150 konutun yapılacağını söyledi.

İki yılda sosyal konutların hak sahiplerine teslim edileceğini ifade eden Ayvat, şöyle konuştu:

"Bugün kendilerine kura çıkmayan vatandaşlarımız üzülmesinler. Son 20 yıldır ülkemizin her alanında Cumhuriyet tarihinin en büyük atılım ve yatırımları gerçekleştiren devletimiz, Valiliğimiz önderliğinde ilimizde de pek çok kamu hizmet binası ve sosyal donatı alanları kazandırmıştır. Yine devletimiz bugünkü gibi projeleri hayata geçirmeye devam edecektir. Sosyal devlet olma anlayışının bir gereği olarak her alanda olduğu gibi barınma, konut, iş yeri ve istihdam alanlarında da devlet olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya, devletimizin tüm imkanlarını halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz. İstanbul'da gerçekleştirilen menfur terör saldırısında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim."

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hükümetin girişimleriyle her geçen gün Muş'un değişik noktalarına yeni hizmetlerin geldiğini belirtti.

Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) Muş'a güzel hizmetler yapmaya devam ettiğini aktaran Şimşek, "Cumhurbaşkanımızın emri üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, TOKİ ve Muş Valiliğimizin girişimleri sonucu bir güzelliği daha yaşıyoruz. Muş merkezde 1071, Korkut ilçemizde 79 konut için kura çekimi yapılacak. Diğer ilçelerimiz içinde gerekli görüşmelerimizi yaptık. Arsa temini sonucu oralarda da aynı güzellikleri yaşayacağız. Konutlar ilimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Feyat Asya da Türkiye Yüzyılı'nın altını hakkı ile doldurmak üzere her alanda çalışmaların başladığını söyledi.

İnsanların hayat konforunu olması gereken noktaya ulaştırmaya çalıştıklarını kaydeden Asya, "Kurada ismi çıkan vatandaşlarımıza konutları mübarek olsun. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızın her alanda olduğu gibi evi ve iş yeri olmayan kalmasın çağrısı ile başlatılan konut projesi, ülkenin geleceğine aydınlık olsun. Emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum" dedi.