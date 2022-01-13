IMF Başkanı Georgieva: Biraz daha zayıf bir toparlanma ivmesi görüyoruz

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, 2022'de daha fazla belirsizlik öngördüklerini, toparlanma ivmesinin biraz daha zayıf olmasını beklediklerini söyledi.

13.01.2022 09:59:000
Paylaş Tweet Paylaş
IMF Başkanı Georgieva: Biraz daha zayıf bir toparlanma ivmesi görüyoruz

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Küresel Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl daha fazla belirsizlik ve risk öngördüklerini belirten Georgieva, "Biraz daha zayıf bir toparlanma ivmesi görüyoruz." ifadesini kullandı.

Georgieva, toparlanmanın zayıflayacağından endişe duyduklarına işaret ederek, dünyanın iki büyük ekonomisi ABD ve Çin'in yazdan bu yana yavaşladığını ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının ortaya çıktığını anımsattı.

Bir diğer endişelerinin enflasyon olduğunu vurgulayan Georgieva, ancak bunun evrensel bir olgu olmadığını, ABD gibi bazı ekonomilerde sorun teşkil ettiğini belirtti.

Georgieva, ülkeler arasındaki tehlikeli ayrışmanın giderek daha fazla kalıcı hale geldiğine dikkati çekerek, enflasyonla mücadeleye yönelik faiz artırımlarının bu ayrışmayı körükleyebileceğini kaydetti.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Portföyde çeşitlendirme önemli

Portföyde çeşitlendirme önemli

İyimser algı devam ediyor

İyimser algı devam ediyor

Hisse stratejimiz daha defansif

Hisse stratejimiz daha defansif

TL değer kaybı sürebilir

TL değer kaybı sürebilir

Altında 2 ayın en büyük haftalık artışı

Altında 2 ayın en büyük haftalık artışı

Escar'ın halka arz büyüklüğü 165 milyon lira oldu

Escar'ın halka arz büyüklüğü 165 milyon lira oldu

Yorum Yaz