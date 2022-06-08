IMF eski Başekonomisti Prof. Rogoff uyardı: Türkiye risk altında

Harvard Üniversitesi ekonomi profesörü olan IMF eski Başekonomisti Prof. Kenneth Rogoff, Türkiye’nin hem yüksek enflasyon hem de ihracat odaklı büyümesi nedeniyle risk altında olduğunu söyledi.

Harvard Üniversitesi’nde ekonomi profesörü olan IMF eski Başekonomisti Kenneth Rogoff, “Putin’in nerede duracağı” ve “savaşın ne zaman biteceği” konusundaki belirsizliklerin öncelikle Avrupa’da yatırım ve tüketim iştahını azaltacağı görüşünde.

Türkiye’nin ise hem yaşadığı yüksek enflasyon hem de ihracat odaklı büyümesi nedeniyle risk altında olduğunu vurguluyor. Rogoff, “Büyüme konusunda Türkiye, Avrupa’daki toparlanmadan faydalandı. Ancak hem Avrupa’ya hem de Rusya’ya ihracat yapan bir ülke olarak şu anda savaşın daha şiddetlenerek Avrupa’da bir durgunluğa neden olması riskiyle karşı karşıya. Rusya’da zaten derin bir resesyon var” diyor.

Capital Mayıs 2022 sayısından

Prof. Kenneth Rogoff Rusya - Ukrayna savaşının uzamasının, toparlanmaya çalışan dünya ekonomisi üzerindeki etkilerini ve krizden olası çıkış yollarını Capital Dergisi'nden Aslı Sözbilir'e anlattı...

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