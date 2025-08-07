İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranını düşürdü

İngiltere Merkez Bankası (BoE), piyasa beklentisine paralel olarak politika faiz oranını %4.00 seviyesine indirdi. Bu karar, önceki faiz oranı olan %4.25'ten bir düşüş anlamına geliyor. Ancak, faiz kararına ilişkin oylama sonuçları ve enflasyon tahminlerindeki değişiklikler, bankanın gelecekteki faiz indirimlerinin hızına dair yeni ipuçları verdi.

Faiz kararı oylamasında faiz indirimine yönelik oy kullanan üye sayısı 5 olurken, beklenti 7'ydi. Faizlerin sabit kalması yönünde oy kullanan üye sayısı ise beklentilerin üzerinde, 4 olarak gerçekleşti. Bu oylama, faiz indirimlerinin banka içinde daha tartışmalı bir konu haline geldiğini ve gelecek kararların daha kademeli olabileceğini gösteriyor.

Enflasyon tahminlerini de güncelledi

BoE'den yapılan açıklamada, faiz oranlarının hala aşağı yönlü bir patikada olduğu ancak gelecekteki faiz indirimlerinin kademeli ve dikkatli bir şekilde yapılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca banka, enflasyon tahminlerini de güncelledi. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), %2'lik hedefe 2027 yılının ikinci çeyreğinde döneceği tahmin ediliyor. Bu, Mayıs ayında yapılan tahminlerden bir çeyrek daha geç bir tarihe işaret ediyor.

Bu gelişmeler, piyasada BoE'nin faiz indirim sürecini beklenenden daha temkinli yürüteceği yönünde bir algı oluşturdu.