Nef’ten Suudi Arabistan ile milyar dolarlık ortaklık

Nef, Suudi Arabistan’da yapacağı dev proje için Suudi Arabistan Varlık Fonu PIF’in iştiraki King Abdullah Economic City (KAEC) ile anlaşma imzaladı.

19.11.2025 09:52:200
Paylaş Tweet Paylaş
Nef’ten Suudi Arabistan ile milyar dolarlık ortaklık

Nef, Suudi Arabistan'da stratejik bir ortaklığa imza attı. İmza törenine Suudi Arabistan’daki Türkiye Büyükelçisi Prof. Dr. Emrullah İşler de katılırken, KAEC CEO’su Abdulaziz Alnowaiser ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur iş birliğini resmileştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Suudi Arabistan Varlık Fonu PIF'in iştiraki King Abdullah Economic City (KAEC) ile yapılan anlaşma çerçevesinde Nef, şehrin küresel vizyonunu yansıtacak, üstün kaliteye sahip bir karma yaşam kompleksi inşa edecek. Bu kompleks; otel, perakende ve lüks konut birimlerinden oluşacak.

"Bu anlaşma yeni bir aşamayı temsil ediyor"

KAEC CEO’su Abdulaziz Alnowaiser şöyle konuştu: “Nef ile iş birliğimiz, KAEC’in konut ve yaşam alanı seçeneklerini önde gelen geliştiricilerle genişletme kararlılığını yansıtıyor. Bu anlaşma, inovasyonu, topluluk kültürünü ve yaşam kalitesini bir araya getiren modern ve sürdürülebilir bir şehir inşa etme yolculuğumuzda yeni bir aşamayı temsil ediyor. Küresel ortaklarla çalışarak, KAEC’in uzun vadeli vizyonunu insanların yaşayabileceği, çalışabileceği ve keyif alabileceği canlı bir destinasyon olarak gerçeğe dönüştürüyoruz.”

"İnsan odaklı tasarlıyoruz"

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ise şu ifadeleri kullandı: “Suudi Arabistan’da modern kentsel yaşamın geleceğini şekillendirme sürecinde KAEC ile çalışmaktan gurur duyuyoruz. Nef olarak insan odaklı tasarlıyor, gerçek değer ve anlamlı yaşam deneyimleri sunan alanlar yaratıyoruz. Bu iş birliği, tasarım felsefemizi ve uluslararası uzmanlığımızı Suudi Arabistan’ın en dinamik ve umut vadeden destinasyonlarından birine taşımamıza olanak sağlıyor.”

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ASELSAN ile TUSAŞ milyonluk sözleşmeye imza attı

ASELSAN ile TUSAŞ milyonluk sözleşmeye imza attı

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (19 Kasım 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (19 Kasım 2025)

Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında tarihi rekor

Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında tarihi rekor

SPK Teşkilat Yönetmeliği’nde düzenlemeye gidildi

SPK Teşkilat Yönetmeliği’nde düzenlemeye gidildi

Milyonluk hesaplarda dikkat çeken artış: Toplam mevduat 20 trilyonu geçti

Milyonluk hesaplarda dikkat çeken artış: Toplam mevduat 20 trilyonu geçti

İngiltere'de enflasyon yavaşlama gösterdi

İngiltere'de enflasyon yavaşlama gösterdi

Yorum Yaz