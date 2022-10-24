İngiltere'nin yeni başbakanı kesinleşti

İngiltere'de bir önceki parti içi oylamada istifa eden Liz Truss'ın gerisinde kalan Rishi Sunak, bu kez başbakan olmayı garantiledi.

İngiltere’nin eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın rakibi olarak öne çıkan Penny Mordaunt gerekli desteği toplayamadı ve Sunak'a tam destek vereceğini açıkladı.

Aday olması durumunda Muhafazakar Parti’nin yeniden lideri olması güçlü ihtimal olarak görülen eski Başbakan Boris Johnson pazar akşamı yaptığı açıklamada adaylık yarışına girmeyeceğini söylemişti.

Muhafazakar Parti liderlik yarışına girmek için yeterli desteğe sahip olduğunu belirten Johnson “Sadece bunun doğru bir adım olmayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Penny Mordaunt’un 100 milletvekilinin desteğini alması gerekiyordu.

Sunak, İngiltere'nin ilk Hint kökenli ve en genç başbakanı olacak. İngiltere Başbakanı Liz Truss, Johnson'ın yerini almak için verdiği mücadelede, rakibi eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'a karşı seçim yarışını kazanarak, 5 Eylül'de ülkenin yeni başbakanı olmuştu.

Ülkede art arda siyasi ve ekonomik çalkantıların yaşanması üzerine 44 gün görevde kalan Truss 20 Ekim'de istifa ettiğini açıklamıştı.