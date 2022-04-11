İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 90,27 arttı

İnşaat maliyet endeksi şubatta aylık bazda yüzde 5,73, yıllık yüzde 90,27 artış kaydetti.

11.04.2022 10:22:000
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İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 90,27 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,73, yıllık bazda yüzde 90,27 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 7,56, işçilik endeksi yüzde 0,23 arttı. Yıllık bazda da malzeme endeksi yüzde 113,27, işçilik endeksi yüzde 41,38 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 5,82, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 87,91 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,82, işçilik endeksi yüzde 0,1 arttı. Malzeme endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 110,44, işçilik endeksi yüzde 41,29 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 5,4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 98,42 yükseldi. Ocak ayına kıyasla malzeme endeksi yüzde 6,74, işçilik endeksi yüzde 0,74 arttı. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde şubatta yüzde 122,66, işçilik endeksinde yüzde 41,71 artış gerçekleşti.

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